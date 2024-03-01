Halloween Pick’em
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Обзор Halloween Pick’em

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 96.5%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Halloween Pick’em

Наступила последняя ночь, когда нечисть может гулять по земле. Наступит утро, и все исчадия зла провалятся в ад! Последняя ночь – она особенная, воздух кругом буквально пропитан магией. Особенно много чар скапливается на кладбищах, там просто рай, вернее самый настоящий да... короче говоря, всех колдунов, волшебников и ведьм тянет на погост.

Разумеется, наши герои тоже не остались в стороне от всеобщего бала нечисти. Правда, они не стали делать себе крутые костюмы и не собирались ходить по домам выпрашивая сладости, как эти маленькие придурки! Ведьма и волшебник, находившиеся в отношениях более чем дружеских, пошли на кладбище, чтобы зарядиться магической силой на весь следующий год.

Парочка прибыла на погост ближе к одиннадцати. Они отыскали среди крестов, могил и памятников небольшую полянку, на которой стояло высохшее дерево и пугало – черт его знает, кто догадался воткнуть сюда тыквоголового «господина», улыбавшегося почти дружеской улыбкой.

Ведьма отыскала череп, поставила на него свечу и прочитала заклинание, превратившее то, что когда-то было чьей-то буйной головой, в энергетическую батарейку. Волшебник любезно уступил место даме, предложив ей зарядиться первой.

Ближе к полуночи у обоих было предостаточно силы. Магов так и тянуло сделать что-нибудь из ряда вон выходящее! Плюнув на все, волшебник призвал жуткое приведение, а ведьма, глядя на него, подняла из ближайшей могилы скелета.

Парочка скакала на полянке, приплясывая от восторга! Только подумайте: теперь у них есть свои миньоны, которые готовы подчиняться каждому слову своих хозяев! Если набрать армию побольше, то так можно захватить весь город, а затем, кто его знает, вдруг получится стать властелинами мира – вот же ведьма размечталась! Волшебник вовремя вернул ее на грешную землю, объяснив, что в XXI веке армия скелетов и завывающих призраков – это вообще не аргумент, потому как полицейские и солдаты вооружены вовсе не вилами, не копьями и даже не факелами. А про регулярные воинские части и говорить нечего... в общем, план по захвату мира был признан совершенно несостоятельным.

Тем не менее, маги продолжили упражняться в призыве самых разных существ. Сначала ведьма открыла портал, из которого вывалился настоящий вампир. Отряхнув плащ, он возмутился такому беспардонному отношению к его графской персоне! Волшебник сразу понял, что перед ними сам Дракула, тем более, следом за которым вышел Франкенштейн, озираясь в поисках еды.

Ведьма аж перекрестилась! Она поскорее произнесла заклинание возврата и графа утянуло обратно вместе с его подопечным, который недовольно урчал из-за того, что ему не дали ухватить кого-нибудь за сочный бок.

Волшебник, глядя на способности своей подруги, тоже решил блеснуть магическими талантами: пробормотав заклинание, маг вызвал самого дьявола! Земля разверзлась, полетели искры и на землю пожаловал сам повелитель преисподней! Сатана огляделся, посмотрел на застывших людей, обалдевших от собственных способностей, а потом взмахнул рукой, и превратил всех в тыквы. Скелеты, призраки, волшебник, ведьма и даже граф Дракула со своим монстром, которые опять не весть откуда взялись – под действие заклинания попали все. Дьявол посмеялся и провалился в ад. Мораль сей басни такова: коль силу ты могучую обрел, то лучше не выпендривайся вовсе, а применяй ее по делу!

Провайдер
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