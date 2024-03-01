Сюжет Buffalo on Fire

Много лет звери ругались, на чем свет стоит! Постоянные распри и ссоры настолько достали всех когтистых, клыкастых и даже крылатых представителей местной фауны, что они решили договориться о разделении ареалов обитания. Разумеется, звери собирались обратиться к огненному буффало, который появлялся на самом далеком пастбище и жевал траву, слушая просьбы, прошения и благодарности остальных животных. Говорят, сам бизоний бог наделил это создание особой мудростью и дал ему частичку собственной власти. Короче говоря, огненный буффало ерунды не посоветует!

Птицы отправили к волшебному бизону орла, клыкастые хищники – пуму и койота, ребята покрупнее – медведя, а травоядные обитатели пустошей, равнин и прерий снарядили в дорогу буффало, правда, тот был самым простым бизоном без какой-либо магии. Впрочем, животные, которые отправили парнокопытного товарища, надеялись, что тому будет проще найти общий язык с волшебным собратом – как ни как, они почти одной крови!

Представители самых разных видов долго-долго шли на волшебное пастбище. Правда, орел улетел сразу, плюнув на всех, и на прощание сбросил сверху антисанитарный «привет», чем, конечно, возмутил всех остальных животных, которые ничего не могли поделать с вопиющим хамством.

Когда звери пришли на пастбище, орел уже присутствовал там и излагал ситуацию огненному буффало. Животные попытались поймать пернатого хулигана, чтобы надавать по шее, но тот оказался слишком прытким, к тому же, волшебный бизон потребовал «прекратить возню». Огненный буффало выслушал каждого, перед тем как вынести свое решение, которое являлось истиной в последней инстанции.

Посланник бизоньего бога приказал медведю жить в лесу, а не шататься везде, где попало! Конечно, он разрешил ему выходить к реке – надо же царю леса пить и принимать ванну…

Пуме огненный буффало позволил охотиться везде, где только можно! Тем более, в лесу она всегда может залезть на дерево. Койоту главный мудрец животного царства разрешил охотиться в прериях и пустошах. Орлу и его пернатым собратьям была отдана небесная высь, на которую и так никто не претендовал, кроме птиц.

Остальным животным огненный буффало дал вольную, однако призвал помнить о возможных последствиях! Надо понимать, что зайцу везде и всегда будет несладко, а лисе явно не стоит гадить на порог медвежьей берлоги, потому как иначе хозяин леса может выдать царского «леща». Волшебный бизон отдал еще несколько распоряжений относительно других животных и приказал всем убираться с его пастбища куда глаза глядят!

Орел взлетел высоко в небо и снова сбросил антисанитарную «бомбу», а остальные, обругав пернатое «хамло», пошли по домам. Вскоре жизнь самых разных животных действительно изменилась к лучшему. Конечно, некоторым из них, например, кроликам и мышам, всегда будет доставаться на орехи, но тут уж ничего не поделать.

К счастью, огненный буффало помогает не только животным! Люди тоже частенько обращаются к нему за помощью, например, с вопросом о том, как разбогатеть. Возможно, вы тоже хотите сорвать джекпот? В таком случае отправляйтесь в гости к огненному буффало прямо сейчас!