Jackbox Left’n Right
Видеообзор
DEMO

Обзор Jackbox Left’n Right

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 93.92%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Jackbox Left’n Right

Боб ходил по распродаже известного старьевщика, присматривая что-нибудь полезное. Вдруг ему на глаза попалась красивая деревянная коробка, на которой было написано «Джекбокс». Ну как такую не купить – обязательно пригодится в хозяйстве, по-другому и быть не может!

К коробке прилагалась инструкция, в которой было написано единственное указание: «Не открывать после полуночи»! Тем не менее, внутри не хранилось ничего, кроме пустоты. Боб прочитал инструкцию, пожал плечами, улыбнувшись, и купил коробку.

Дома он еще раз осмотрел ее со всех сторон, пытаясь обнаружить двойную стенку или второе дно, или еще какую-нибудь странность, но нет – ничего такого ему найти не удалось. Боб поставил свою покупку на столик в углу и ушел заниматься делами.

Ближе к полуночи он решил ложиться спать. И тут коробка снова попалась ему глаза, как бы говоря: «Привет, дружище»! Боб немного подумал и решил нарушить инструкцию.

Он открыл коробку и громко закричал – на него смотрела улыбающаяся голова в шутовском колпаке! Надо сказать, довольно симпатичная. Голова оказалась весьма приветливой, и тут же выяснилось, что ее зовут Джеки. Боб попытался вытряхнуть неожиданную находку из коробки, но она просто исчезла, а потом снова материализовалась из воздуха. Успокоившись немного, он понял: бояться, в, общем-то, нечего – да что может сделать женская голова? Впрочем, у Боба тут же появились кое-какие пошлые мыслишки, которые тут же были отброшены им до поры, до времени.

Итак, они познакомились. Джеки похвасталась своим умением предсказывать будущее: голова рассказала ему про смартфон, который упадет и разобьется, про премию на работе, причитающуюся Бобу завтра, и о том, как кот с утра пораньше напрудит ему в правый ботинок. На следующий день все вышло именно так, как сказала голова.

С тех пор жизнь Боба круто изменилась! Джеки помогала ему принимать верные решения в сложных ситуациях и ни разу не ошиблась. Боб благодарил Создателя за то, что черт дернул его купить ту красивую коробку!

Как выяснилось позже, Джеки создал какой-то могущественный волшебник. Маг умер, и все его имущество разошлось на все четыре стороны. Голова и сама не понимала, откуда она взялась, но у нее определенно была потребность помогать людям. Взамен за свои прогнозы Джеки ничего не требовала, кроме цветов, комплиментов и нежных поцелуев.

Время шло, Боб разбогател, принимая верные решения тут и там. Разумеется, все благодаря Джеки. В один прекрасный день он познакомился с очаровательной девушкой. Их отношения развивались очень стремительно – Боб уделял красавице все больше времени, а коробку открывал все реже. Конечно, Джеки это не нравилось – симпатичная головка возмущалась, расстраивалась и даже обижалась! В конце концов, хозяин практически перестал открывать ее, более того, он подумывал выбросить коробку за ненадобностью. К тому же его будущая невеста начала что-то подозревать, когда услышала на чердаке обиженный женский голос.

Пара подумывала пожениться и завести ребенка, поэтому им нужно было в самое ближайшее время обзавестись домом побольше. Будущий муж и папаша собирался выиграть пару миллионов на бирже и решил снова прибегнуть к помощи Джеки. Та, конечно, дала ему пару советов, мило улыбаясь.

И Боб потерял все до последнего доллара! Подруга, узнав о том, что теперь ее любимому нечем платить даже за дом, собрала вещи и уехала в закат. Боб понял, что Джеки решила отомстить ему, и попытался убить ее со злости, но проклятая голова просто исчезала, а потом появлялась снова. Он плюнул с досады и решил выбросить коробку, куда подальше. А заодно прилепил к ней инструкцию вроде той, которую сам же нарушил. Если вы найдете ту самую коробку, то подумайте трижды, прежде, чем открывать ее после полуночи!

Провайдер
Swintt
Swintt
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches