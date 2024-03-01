Lucky Reefs
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Обзор Lucky Reefs

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: X2600
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Lucky Reefs

Омар жил легко и припеваючи! Правда, в какой-то момент ему стало скучно, и он решил найти приключений на собственные клешни…

Все вокруг, начиная от едва вылупившихся мальков, и заканчивая старым Морским чертом, знали о Рифах удачи. Очевидно, эти скалы были названы так с легкой руки лихого шутника – о них разбилось столько кораблей, что ни о каком везении тут не могло идти речи! Даже намека на удачу в любом ее виде!

У основания Рифов удачи, которое находилось на морском дне, была темная глубокая пещера. Кто его знает, что можно найти в царстве непроглядной темноты? Возможно, ничего. Но почему бы не проверить, если шило в одном месте не дает покоя?!

Омар решил исследовать пещеру Рифов удачи и стать первооткрывателем чего-нибудь. Он поплыл туда рано утром. Увы, его надежды не оправдались: несмотря на лучи яркого солнца, пробивавшиеся сквозь толщу воды, в пещере царила непроглядная темнота.

Омар посмотрел на пугающую черноту и подумал, что погорячился, когда собрался отправиться сюда в одиночку. Он решил взять с собой Фугу – у нее, по-крайней мере, есть колючки для защиты от врагов!

Руководствуясь голосом разума, Омар сплавал за своей приятельницей. Большинство созданий отказались бы совать нос в пещеру под Рифами удачи, однако Фугу согласилась на авантюру, которую предложил искатель приключений. Впрочем, ничего удивительного – в детстве ее скат так сильно ударил током, что она до сих пор немного больна на голову и склонна к необдуманным поступкам!

Сладкая парочка приплыла к пещере. Они осторожно сделали несколько шагов в темноте и едва не заблудились! Фугу со страху надулась и выпустила шипы – Омар укололся и громко завопил… в общем, обе отчаянные головы поняли, что нужно выбираться.

Они вышли из пещеры на свет и облегченно выдохнули. Оставалось только одно – найти фонарик, которым можно будет освещать путь. Омар знал одну рыбу, способную им помочь!

Авантюристы отправились в гости к Морскому черту. Тот всегда носил фонарик с собой – по-другому и быть не могло, ведь источник света рос у него почти изо лба! Омар посвятил его в курс дела и предложил быть третьим в команде отчаянных исследователей. Морской черт согласился! Кто знает, что им двигало, когда он энергично закивал, то ли жажда приключений, то ли отвага, то ли слабоумие...

Теперь уже трое исследователей поплыли к Рифам удачи, надеясь изучить пещеру вдоль и поперек. Они остановились у чернеющего входа. Омар и Фугу любезно пропустили товарища с фонариком вперед.

Морской черт плыл не торопясь, внимательно разглядывая пещеру. Его фонарик разгонял темноту, которая скрывала, казалось, самый обыкновенный грот.

Трое товарищей уходили все глубже в пещеру, пока не наткнулись на огромную раковину, в которой лежала сверкающая жемчужина размером с акулью голову! Она была просто огромная! А потом показалась и красноглазая акулья голова, неторопливо высунувшись из-за открытой створки раковины…

Все трое развернулись как по команде и поплыли, что есть сил! Акула понеслась за ними, собираясь полакомиться тройным обедом. Когда они выплыли наружу, обитательница пещеры остановилась, словно побоялась дневного света – хищница сверкнула красными глазами, показав три ряда острых зубов, и уплыла обратно в темноту.

Помогите Омару, Фугу и Морскому черту достать великолепную жемчужину! Кто знает, может, в пещере найдется еще что-нибудь ценное…

Провайдер
GameArt
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