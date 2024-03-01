Сюжет Money Pipe

Мистер Смит умел обделывать дела как никто другой! Раздав взятки и подмазав всех, кого требовалось, он получил особое право на изыскания в Атлантическом океане. Разумеется, мистер Смит – это вам не Кусто какой-нибудь и интересовался хитрый делец отнюдь не рыбками! Его компания, занимавшаяся переработкой нефти, теперь должна была стать еще и добытчиком. Оставалось лишь найти залежи «черного золота»…

Начались изыскания, по результатам которых Смит хотел узнать, где воткнуть денежную трубу, чтобы потом считать миллионы долларов, поступающие из-под земли в нефтяном эквиваленте. Пару раз геологи ошиблись, из-за чего компания недосчиталась приличной суммы денег. Мистер Смит едва не облысел, когда увидел данные в отчете, и в какой-то момент даже подумал, что нанятых экспертов проще убить, а потом слег с чудовищной мигренью. Медсестры неделю отпаивали его первоклассным шотландским виски – кое-как им удалось поставить своего пациента на ноги, а геологи тем временем отыскали весьма солидное месторождение.

На место отправили танкер с мини-платформой, который должен был взять пробу. Все получилось – оставалось только поставить дело на поток…

И в тот самый день в офис мистера Смита постучались двое из ФБР, собираясь взять отпетого взяточника за жабры. Разработка нефтяного месторождения заморозилась на неопределенный срок. К счастью, подозреваемый, ставший обвиняемым гораздо быстрее, чем ему хотелось бы, нашел хорошего адвоката.

Дело благополучно развалилось, а сотрудников ФБР, посмевших задержать невиновного, посадили за злоупотребление полномочиями, подлог, провокацию и расизм. Нет, конечно, Смит был белым до мозга костей, но адвокат постарался, чтобы в следующий раз федералам было неповадно лезть в чужие дела!

Разработка нефтяного месторождения, наконец, продолжилась! Как раз, когда рабочих начали потихонечку сокращать, а топ-менеджеры побежали с тонущего корабля, как последние крысы. К счастью, мистер Смит вернулся очень вовремя и снова встал у руля, скомандовав «полный вперёд»!

На месторождении началось строительство платформы, благодаря которой можно было ежедневно выкачивать десятки тонн нефти. Мистер Смит нанял целый штат сотрудников, и, по версии журнала People, заслужил звание работодателя года, которого правительство незаслуженно пыталось засадить за решетку.

И вот денежная труба заработала! По ней каждый день текли тысячи долларов, превращавшиеся в бензин и другие нефтепродукты. Денег на счетах мистера Смита изрядно прибавилось! Надо сказать, что новый канал прибыли открылся очень кстати, поскольку финансовое благополучие нашего героя оказалось под большим вопросом после множества судебных тяжб. Более того, некоторые эксперты предрекали, что скоро Смиту придется переехать в гетто и доедать собственные носки. Впрочем, тот, кому пророчили печальную участь, в итоге утер всем нос.

Возможно, вы хотите познакомиться с детищем нефтяного магната поближе? Тогда добро пожаловать на платформу мистера Смита, на которой каждый день добывают тысячи тонн «черного золота»! Возможно, она передаст вам частичку ауры финансового гения, и вы тоже станете миллионером!