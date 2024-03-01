Monkey’s Treasures
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Обзор Monkey’s Treasures

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 96.6%
Max Win
Max Win: X2200
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Monkey’s Treasures

Глубоко в первозданных джунглях поселилось племя обезьян, у которых жизнь складывалась просто великолепно! Они целыми днями играли, ели, отдыхали и любили друг друга. Людей рядом не было и в помине, хищники сюда тоже забредали крайне редко, а еды на деревьях росло целое море. Обезьяны жили в маленьком раю и не собирались покидать это место до конца своих дней.

Тока и Боба каждый день уходили гулять в лес. Опасаться им было совершенно некого, так почему бы и не осмотреться кругом! Обезьяны радовались жизни, играли, ели бананы и любили друг друга, исследуя мир затерянных джунглей.

В один прекрасный день парочка исследователей прыгала возле скал, заросших густыми лианами. Боба поднялся повыше и услышал странное гудение – он мог бы поклясться синевой своей шерсти, что звук раздается откуда-то изнутри! Тока забралась к нему и тоже заметила странную находку, вернее, услышала. Обезьяны решили пробраться сквозь лианы, чтобы взглянуть на источник странного звука своими глазами.

Вместе они очистили скалы от растительности. В одном месте порода отходила от поверхности, и обезьяны схватились за неё – вместе они стянули целый каменный пласт, который рухнул вниз и, ударившись о землю, разбился на множество осколков.

Боба и Тока обнаружили странные символы: фрукты, маски и другие, нанесенные на скалы неизвестным художником. Обезьяны потрогали их и тут же выяснили, что изображения можно перемещать вверх или вниз.

Выставив в ряд три маски с красными перьями, обезьяны почувствовали, неудержимое влечение! Разумеется, Тока и Боба тут же исполнили свое желание, не слезая с лиан. Когда дело было сделано, они продолжили исследовать странные символы, несмотря на появившийся голод – желудок требовал что-нибудь съестное, хоть маленькую гроздь бананов…

Обезьяны составили ряд из масок с зелеными глазами. Поначалу им показалось, будто ничего не изменилось, однако вскоре они почувствовали, как голод отступил на второй план, а затем и вовсе исчез. Боба и Тока насытились, не съев ни единого банана!

Пообедав волшебным образом, они продолжили крутить символы туда-сюда. Обезьяны выстроили в ряд три маски, напоминающие солнце, и на небе тут же появилось дневное светило. Сначала исследователи не поняли, что теперь они могут регулировать продолжительность дня и ночи так, как пожелают, а когда их осенило, то радости двух обезьян не было предела!

Парочка вернулась к своему племени. Они рассказали старейшинам про магические символы, и те побежали скорее проверять странную находку, а то кто его знает, может, молодежь опять мухоморов объелась, как прошлый раз, когда вместо бананов пытались съесть камни… впрочем, это уже совсем другая история.

Старейшины «поигрались» с солнцем, хорошенько покушали, а потом устроили лютое обезьянье веселье, если вы понимаете, о чём я! Никто не мог понять, что это за странные символы, почему они гудят и как влияют на окружающий мир. Тем не менее, они работали. Старейшинам было особенно отрадно, что теперь у них тоже появилась возможность развлекаться как в молодости, несмотря на преклонный возраст и сопутствующие ему проблемы, назревающие ниже пояса. Находка двух обезьянок стала настоящим сокровищем для всего племени!

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