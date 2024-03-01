Сюжет Rock Climber

Фил изрядно задолжал плохим парням. Черт угораздил его взять кругленькую сумму на открытие собственного бизнеса. Увы, маленький ресторанчик, который должен был обеспечить Филу безбедную жизнь, с треском вылетел в трубу. Несостоявшийся бизнесмен стал банкротом...

Но плохие парни – не самый лучший кредитор. Это не банк, перед которым можно прикинуться несчастным нищебродом и списать все долги по решению суда. Бандитам было плевать на то, что у Фила нет денег.

Сегодня кредиторы снова заявились со своими костоломами. Они хотели сломать должнику ноги и руки, но тот убедительно заверял: «Рассчитаюсь на следующей неделе! Я получу наследство! Деньги будут...» ну и все в таком духе. Кредиторы проглотили три вагона обещаний, правда, собственная убедительность отнюдь не прибавляла Филу денег.

Должник долго ломал голову, где ему взять кругленькую сумму с процентами, набежавшими за время просрочки. Ничего умнее Фил не придумал, кроме как покорить Эверест и войти в Книгу рекордов Гиннеса. Строго говоря, его интересовала не слава, а солидный денежный приз, который неизвестный миллионер был готов пожертвовать крутому скалолазу, способному забраться на вершину быстрее предыдущего рекордсмена. Этой суммы полностью хватило бы для погашения долга и еще бы осталось на сладенькое.

Недолго думая, Фил купил альпинистское снаряжение и собрался покорять одну из самых сложных вершин. Разумеется, он зарегистрировался как участник акции. Иначе потом пришлось остаться без приза! Ну а агенты регистратора предупредили Фила о разных сюрпризах, например, о зловещих чудовищах-людоедах, обитающих ближе к самой вершине. Говорят, когда-то эти создания были обычными йети, однако любопытные люди так их достали, что теперь человека они воспринимают только как еду и никак иначе.

В назначенный день Фил начал восхождение к вершине Эвереста, до которой стоило добраться хотя бы ради целости рук и ног. Кто его знает, как они срастутся, да и вообще не придется ли потом ездить на коляске и мучиться всю оставшуюся жизнь...

Восхождение шло относительно хорошо. Более того, для человека, который в своей жизни лазил разве что на деревья, да и то в далеком детстве, Фил продвигался просто отлично. Конечно, было очень холодно, дул пронизывающий ветер, однако наш герой не обращал внимания на досадные капризы природы, тем более его грела мысль о солидном призовом фонде. А еще о тисках и ломе в руках громил, работающих на плохих парней. Как там... кредит для всех, говорили они! Нет работы? Нет машины, золота и дома в Майями-Бич, и даже квартиры в центре Нью-Йорка? Не беда, говорили они! Возьми кредит у Джонни Сьюэла... и потом тебе ноги сломают, если не отдашь – следует добавить в конце бодрой рекламы, это будет по-честному!

Пару ночей Фил провел в палатке, греясь у костра и попивая горячий кофе. Наконец он почти добрался до вершины. Помня о йети-людоедах, он закинул наверх несколько веревок. Фил полез по ближней и, когда его потянули наверх, быстро спрыгнул, догадавшись, что кто-то наверху хочет позавтракать.

На двух других веревках было то же самое. Лишь по четвертой ему удалось забраться наверх. Фил воткнул свой флаг, а оставленный кем-то до него выкинул прямо на голову йети, который высунул морду из норы, посмотреть, кого черт мимо пронес. Но все это ерунда. Главное, что Фил победил и получит причитающийся приз. А еще его руки и ноги останутся целы.