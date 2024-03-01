Сюжет Royal Win

Король Бальдур жил на всю катушку, не отказывая себе в самых разных удовольствиях! Охота, рыбалка, падшие женщины и прочие развлечения доставляли ему море радости, но больше всего на свете его величество любил рыцарские турниры. Несколько раз в год лучшие воины королевства сходились на ристалище и сражались, радуя короля способностями к ратным подвигам.

Разумеется, Бальдур не скупился на награду для победителей. Он приказал сделать во дворце еще одну мастерскую, притащить лучших ювелиров королевства и дал им бесконечный поток заказов на изготовление... фруктов и ягод! Естественно, из драгоценных камней. Получалась весьма интересная работа! Каждое такое изделие стоило кучу денег.

Победителей король награждал фруктами и ягодами, сделанными из драгоценностей, а проигравших – самыми обыкновенными, которые были, безусловно, вкусными, однако стоили не больше двух пенсов за штуку. А если тот еще и плохо сражался, то Бальдур просто швырял в него заслуженным «призом», да плевал под ноги. Публика была в восторге от этой выходки его величества! Ну, кроме самого проигравшего, который с позором удалялся, проклиная соперника, примеряющего лавры победителя.

Драгоценные фрукты хранились в специальной комнате. Пройти в нее мог только король и тот самый ювелир, да и то лишь в сопровождении его величества. Повелитель всегда держал ключ при себе, потому как знал, сколько стоят такие ягодки и фрукты – целое состояние, если верить курсам валют, которые дворцовый казначей объявлял каждый день.

У короля был шут Фонус. Бальдур доверял этому пройдохе, как себе. Ну, почти! Иногда он даже приглашал шута в свои покои, чтобы тот развеселил его кривлянием и ужимками. Однажды черт короля дернул позвать Фонуса, после выпитого бочонка вина.

Бальдур и сам не заметил, как уснул, разглядывая комедийный театр одного актера, который устроил слуга. Когда повелитель захрапел, Фонус стянул ключ с его шеи и прошмыгнул в подвал.

У двери в комнату с драгоценными фруктами стояло четверо стражей. Впрочем, они прекрасно знали шута и пропустили его, когда тот показал им ключ на связке. Фонус вошел в комнату и спер первое, что попалось под руку – это было зеленое яблоко, выточенное из чистейшего сапфира. Сунув фрукт под колпак, гнусный ворюга вышел и...

Его уже ждал король, проснувшийся совсем некстати. Бальдур сразу побежал проверять свою вторую сокровищницу и не напрасно! Шута схватили и бросили в темницу. Король приказал забрать украденное яблочко и поскорее соорудить виселицу, которая поможет Фонусу увидеться с покойными родителями. Утром на главную площадь города согнали побольше народу и шута благополучно повесили. Впрочем, король Бальдур не держал зла на подлого слугу – вора казнили, скорее, в назидание остальным, чем потехи ради.

А теперь его величество снова приглашает лучших воинов королевства, которые готовы сразиться за драгоценные фрукты! Кстати, среди призов будет и то самое яблоко, из-за которого шут Фонус закончил свою жизнь с веревкой на шее. Тем не менее, смерть пройдохи нисколько не умаляет ценности приза, который стоит целое состояние. Возможно, вы тоже хотите особый фрукт или, скажем, гроздь винограда, изготовленную из великолепных аметистов? Тогда вперед – добро пожаловать на рыцарский турнир короля Бальдура!