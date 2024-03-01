Book of Irish Treasures
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Обзор Book of Irish Treasures

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.01%
Max Win
Max Win: Х10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Book of Irish Treasures

Тирвин предложил возлюбленной руку и сердце, желая видеть ее законной  супругой, а не просто подругой, с которой уютно проводить вечера на  сеновале. Правда, девушка придерживалась иного мнения относительно  дальнейшего будущего их пары. Красавица заявила, что выйдет замуж за  сына кузнеца, потому как папа у него весьма неплохо зарабатывает, да и сам  он кажется надежным, а романтики, вроде Тирвина, у которых отец – самый  обыкновенный фермер, только для сеновала и годятся! Короче говоря,  возлюбленная отвергла предложение и ушла восвояси, состроив козью  морду.

Тирвин отправился в ближайший паб заливать горе. Распивая крепкий эль, он  познакомился с еще одним гостем, который выслушал его и искренне  посочувствовал. А еще напарник по праведному алкоголизму рассказал ему  легенду о Книге ирландских сокровищ, которая, если верить слухам, могла  сделать чрезвычайно богатым любого человека!

На следующий день Тирвин начал поиски легендарного фолианта, благодаря  которому у него мог появиться шанс стать «надежнее» сына кузнеца и занять  абсолютно законное месте в кровати с возлюбленной. Он потратил на поиски  больше года, ему даже пришлось уехать их родной деревни! Наконец  Тирвину удалось найти ту самую Книгу ирландских сокровищ, правда, ради  нее пришлось потратить все сбережения и заложить долю в отцовской ферме,  но оно ведь того стоило...

Хитрая оторва к тому времени обвенчалась с сыном кузнеца, но  отверженный возлюбленный не терял надежды стать «надежнее» ее супруга  и поспособствовать их разводу. Тирвин прочитал книгу, которую его отец  возненавидел настолько, что даже грозился сходить с ней в «нужник», и  отправился в густую чащу, надеясь обрести вожделенное богатство.

Искатель приключений шел по лесу целую неделю! Остается только гадать,  как его не сожрали местные обитатели, которые то и дело порыкивали где-то  рядом. Возможно, сами боги вели Тирвина безопасным путем. А может звери  просто начали принимать его за своего собрата, потому что в лесу не было  ванны и пах он примерно также...

И вот, ноги вывели нашего путешественника в город, находившийся посреди  глухой чащи. Это место населяли лепреконы, феи, обладавшие бюстом  пятого размера, и другие сказочные существа.

Жители таинственного города поинтересовались у Тирвина, какого черта ему  надо и тот рассказал им печальную историю своей несостоявшейся  женитьбы. Феи выслушали его с особенным интересом, да и вообще были  расположены к гостю, видимо, предполагая, что он больше маленьких  лепреконов не только в ногах и руках, но и в других частях тела. Впрочем,  такие предположения нередко бывают ошибочными и чреваты неприятными  сюрпризами в самый ответственный момент... хотя это уже совсем другая  история!

Магические создания посочувствовали Тирвину и объяснили простую  истину: главные ирландские сокровища – это счастье и веселье, которые  легко обрести, если под рукой есть горшок, наполненный золотом, трубка  крепкого табака, вкусный эль и зеленая шляпа с золотой пряжкой! Ну, по- крайней мере, лепреконам без головного убора точно никак нельзя!

Тирвин остался в волшебном городе и проверил действие ирландских  сокровищ на себе. А потом он вдруг понял, что не хочет возвращаться домой  и тратить свою жизнь на какую-то любвеобильную даму с низкой  социальной ответственностью! Гораздо лучше провести ее здесь, будучи по- настоящему богатым. Кстати, вы тоже можете разжиться деньгами, если  повезет!

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