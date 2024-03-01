Сюжет Book of Irish Treasures

Тирвин предложил возлюбленной руку и сердце, желая видеть ее законной супругой, а не просто подругой, с которой уютно проводить вечера на сеновале. Правда, девушка придерживалась иного мнения относительно дальнейшего будущего их пары. Красавица заявила, что выйдет замуж за сына кузнеца, потому как папа у него весьма неплохо зарабатывает, да и сам он кажется надежным, а романтики, вроде Тирвина, у которых отец – самый обыкновенный фермер, только для сеновала и годятся! Короче говоря, возлюбленная отвергла предложение и ушла восвояси, состроив козью морду.

Тирвин отправился в ближайший паб заливать горе. Распивая крепкий эль, он познакомился с еще одним гостем, который выслушал его и искренне посочувствовал. А еще напарник по праведному алкоголизму рассказал ему легенду о Книге ирландских сокровищ, которая, если верить слухам, могла сделать чрезвычайно богатым любого человека!

На следующий день Тирвин начал поиски легендарного фолианта, благодаря которому у него мог появиться шанс стать «надежнее» сына кузнеца и занять абсолютно законное месте в кровати с возлюбленной. Он потратил на поиски больше года, ему даже пришлось уехать их родной деревни! Наконец Тирвину удалось найти ту самую Книгу ирландских сокровищ, правда, ради нее пришлось потратить все сбережения и заложить долю в отцовской ферме, но оно ведь того стоило...

Хитрая оторва к тому времени обвенчалась с сыном кузнеца, но отверженный возлюбленный не терял надежды стать «надежнее» ее супруга и поспособствовать их разводу. Тирвин прочитал книгу, которую его отец возненавидел настолько, что даже грозился сходить с ней в «нужник», и отправился в густую чащу, надеясь обрести вожделенное богатство.

Искатель приключений шел по лесу целую неделю! Остается только гадать, как его не сожрали местные обитатели, которые то и дело порыкивали где-то рядом. Возможно, сами боги вели Тирвина безопасным путем. А может звери просто начали принимать его за своего собрата, потому что в лесу не было ванны и пах он примерно также...

И вот, ноги вывели нашего путешественника в город, находившийся посреди глухой чащи. Это место населяли лепреконы, феи, обладавшие бюстом пятого размера, и другие сказочные существа.

Жители таинственного города поинтересовались у Тирвина, какого черта ему надо и тот рассказал им печальную историю своей несостоявшейся женитьбы. Феи выслушали его с особенным интересом, да и вообще были расположены к гостю, видимо, предполагая, что он больше маленьких лепреконов не только в ногах и руках, но и в других частях тела. Впрочем, такие предположения нередко бывают ошибочными и чреваты неприятными сюрпризами в самый ответственный момент... хотя это уже совсем другая история!

Магические создания посочувствовали Тирвину и объяснили простую истину: главные ирландские сокровища – это счастье и веселье, которые легко обрести, если под рукой есть горшок, наполненный золотом, трубка крепкого табака, вкусный эль и зеленая шляпа с золотой пряжкой! Ну, по- крайней мере, лепреконам без головного убора точно никак нельзя!

Тирвин остался в волшебном городе и проверил действие ирландских сокровищ на себе. А потом он вдруг понял, что не хочет возвращаться домой и тратить свою жизнь на какую-то любвеобильную даму с низкой социальной ответственностью! Гораздо лучше провести ее здесь, будучи по- настоящему богатым. Кстати, вы тоже можете разжиться деньгами, если повезет!