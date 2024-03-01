Сюжет Aztec Wilds Megaways

Племя Туцли было одним из самых многочисленных на всем континенте. Вождь физически не мог уследить за каждой мелочью, поэтому ему помогал шаман по имени Сикли. Однажды они посоветовались и решили снискать покровительство разных богов. Вождь и особенно шаман искренне верили в то, что духи помогут избавить Туцли от всяческих напастей: свирепых хищников, опасных болезней, коварных соседей и прочих проблем, с которым каждый день сталкиваются ацтекские племена.

Остальные мужчины и женщины, имевшие право голоса, согласились присягнуть на верность каким-нибудь богам. Получив от вождя отмашку, шаман приступил к ритуальному общению духами, надеясь заручиться покровительством высших сил.

Увы, никто не хотел помогать племени Туцли просто так! Боги хотели кровавых жертвоприношений. Шаман сообщил остальным о пожеланиях высших сил, но племя единогласно отвергло предложения духов – никто не желал ложиться под ритуальный нож, пусть даже ради самых благих начинаний...

Тогда Сикли попытался вступить в контакт с духами животных, которые оказались куда менее кровожадными. В качестве жертвоприношений они потребовали золото и свой собственный храм. Можно один на всех.

Это предложение Туцли приняли с радостью! Кому нужно это чертового золото?! Ну а храм строить все равно пришлось бы в любом случае – надо же где-то поклоняться своим покровителям...

И вот пришло время вознести жертвы на алтарь. Первым откликнулся дух рек, обещавший взамен за почитание посильную помощь в рыбалке. Следующим на зов шамана отозвался бог крокодилов, который гарантировал племени полную защиту от аллигаторов на всем континенте. И действительно, с тех пор ни зубастые рептилии не тронули ни одного человека из племени Туцли.

Дух змеи тоже согласился заключить союз. Сразу же после первой жертвы ползучие гады перестали нападать на Туцли. Любой человек из племени мог делать со змеями все, что угодно, хоть повесить на шею и носить вместо бус.

Дух птиц пообещал оказать посильную помощь в охоте на пернатых. С тех пор добыча самой разной дичи превратилась в настоящий отдых – крылатое мясо буквально само летело в руки ловцов!

И тут на контакт вышел злой дух, представший в виде черной маски! Этот обитатель иной реальности тоже потребовал жертвоприношений, пообещав наслать на племя Туцли две тысячи болезней, если его посмеют обделить почетом или драгоценными камнями. Конечно же, злого духа послали куда подальше, несмотря на протесты шамана, пытавшегося объяснить остальным, что нельзя так разговаривать с духами.

На следующий день мужчины, женщины и дети из племени Туцли мучались от дизентерии, чесотки и мигрени. Пострадали все, кроме шамана, который позаботился о магической защите от злого духа. Вождь прокричал из леса, чтобы Сикли поскорее договорился и со злым духом, а то вокруг лагеря почти не осталось не изгаженной земли!

Шаман нашел общий язык со злобным богом и задобрил его золотыми украшениями. Болезни тут же отступили. С тех пор прошли тысячелетия, давно уже нет ни духов, ни ацтеков из племени Туцли, но сокровища, которые они приносили в жертву, остались в том забытом храме. Мы можем показать вам, где это место – забирайте золото, которое ждет своего хозяина тысячи лет!