Сюжет African Spirit Sticky Wilds

В племени Карако было много славных воинов! Они обеспечивали остальных едой и защищали от самых разных напастей. Все воины пользовались почетом и уважением вождя, кроме охотницы Мо-Мо. Глава племени терпеть не мог девушку, которая оказалась более ловкой и сильной, нежели он сам!

Честно говоря, она стала первым воином-женщиной. Ей пришлось побороться за право ходить на охоту наравне с мужчинами – она убила огромного тигра, чтобы доказать свою состоятельность как добытчика. Много раз Мо-Мо приносила таких зверей, которых вождю никогда не осилить. Тот, конечно, бесился, но ничего не мог поделать с феноменальными способностями охотницы – девушка поражала остальных воинов силой, ловкостью и скоростью.

Иногда на праздники звериных богов в племени Карако устраивали состязания. Мо-Мо частенько выигрывала у мужчин! Однажды она осталась один на один с вождем, и первый человек в племени проиграл. В тот момент ему хотелось убить охотницу любым способом – хоть выстрелом в спину! Пусть это и бесчестно...

Однажды вождь племени Карако решил проследить за Мо-Мо. Он заподозрил ее в поклонении темным богам, которые дают разные способности в обмен на частичку души. В племени такие культы категорически не приветствовались, а их приверженцы безапелляционно изгонялись на все четыре стороны. Разумеется, без права на возвращение.

Мо-Мо ушла далеко в джунгли и остановилась на полянке, где из камней был сложен алтарь. Она достала из сумки всякие хитрые вещицы, наподобие тех, которыми пользовался шаман, когда разговаривал с духами. Мо-Мо проводила ритуал, а вождь тем временем сидел в кустах и с нетерпением ждал, что будет дальше. Он просто мечтал увидеть какие-нибудь признаки присутствия темных богов и показать охотнице на дверь, ведущую в изгнание.

Вопреки ожиданиям вождя из кустов вышли двое зверей: леопард и антилопа – это были духи, принявшие облик зверей. Ну даже ребенок знает, что они любят так делать! Кто его знает, почему, может они просто стесняются истинного облика или вообще похоже на этих белых, которые то зверей убивают, то женщин портят, а иногда и наоборот, если выпьют слишком много огненной воды.

Звери подошли к Мо-Мо и прикоснулись к ее рукам. Духи передали девушке силу и исчезли. Теперь-то вождю стало ясно, откуда в обычной женщине столько ловкости, почему она такая быстрая и поднимает тяжести не хуже мужчин!

Вождь выбежал из кустов, махая руками, и потребовал, чтобы Мо-Мо провела такой же ритуал и для него, а иначе просто выгонит ее из племени! Охотница пыталась убедить его, что ритуал этот, мягко говоря, не для всех, однако тот не хотел ничего слушать.

Мо-Мо снова вызвала духов – как и в прошлый раз из кустов показались леопард и антилопа, которые направились к вождю, радостно протягивающему руки. Звери приблизились и замерли. Через мгновение леопард откусил вождю полруки, а антилопа как следует лягнула его прямо в лоб!

Вождь упал на землю, брызгая кровью, и в течение минуты благополучно умер, а недовольные звери ушли и скрылись в кустах. Мо-Мо предупреждала, что принять силу от духа Африки может только достойный. А разве настоящий воин может быть завистливым, как шакал?! Вот так вождь и нашел свой конец. Будьте достойными людьми и не завидуйте другим – тогда дух Африки будет к вам благосклонен!