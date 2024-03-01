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Обзор Super Boost

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 96.25%
Max Win
Max Win: X200000
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Сюжет Super Boost

Пелиус создавал драгоценные камни на супербустере, который многократно ускорял процесс «созревания» топазов, рубинов, сапфиров и алмазов. Благо у него было достаточно щупалец, чтобы управляться в одиночку со всеми кнопками и рычагами – он вполне мог претендовать на звание лучшего работника и получить награду из рук императора на ежегодной премии. А началось все с того самого дня, когда один из придворных астрономов, глядя в сверхмощный телескоп, заметил в Солнечной системе маленькую планету, дышащую жизнью...

Разумеется, дворец, да и вся цивилизация Сириус-17 мгновенно были поставлены на уши. Сначала император хотел поработить лакомую планету, которая так и манила к себе своими ресурсами, но, после того как разведка сообщила весьма интересные данные о Земле, планы повелителя резко изменились. Оказалось, что люди готовы на все за так называемые драгоценные камни! Этот факт просто сразил Всеобщее собрание советников, на котором присутствовал и император – бесполезные стекляшки ничего не стоят, и их курс по отношению к мусору на дорогах равен примерно один к одному! В связи с этим в голове повелителя созрел хитрый план...

Космические корабли, нагруженные драгоценностями до отказа, полетели к Земле. Первый контакт представителей цивилизации Сириуса с людьми произошел в 2152 году. Ну, это по Земному летоисчислению. На самом деле все обитатели галактики Сириус-17 прекрасно знали, что на дворе 32133 год со дня Большого взрыва.

Люди относились к гостям из другой Вселенной настороженно, пока не убедились в исключительно мирных намерениях пришельцев. Те, конечно, выглядели очень странно, однако трехглазые физиономии и щупальца – это вовсе не повод для вражды. Как сказал кто-то из делегации, которую люди послали на корабль, они же не черные, в конце концов!

Человечество и сирианцы радостно обменивались, удивляясь бесконечной глупости друг друга. Пришельцы получали воду, металлы, ископаемые и другие ресурсы, которые были в дефиците, а людям давали самые разные драгоценности. Вскоре две цивилизации заключили взаимовыгодное соглашение о меновой торговле.

«Стекляшек» требовалось все больше. Всеобщее собрание советников постановило построить несколько предприятий, который будут заниматься производством бриллиантов в промышленных масштабах. Технологии сирианцев позволяли клонировать любой неорганический материал, поэтому с «валютой», которую хорошо котировали обитатели Земли, не должно было возникнуть никаких проблем.

Со временем аппетиты людей начали расти. Несмотря на это император категорически отказывался развязывать войну из-за колоссальных расходов, к которым неизбежно приведет межгалактическое наступление. Вместо вооруженного конфликта, повелитель сделал ставку на науку и не прогадал. Сирианцам удалось открыть технологию ускорения концентрации молекул, на основе которой были созданы первые супербустеры, позволяющие изготавливать драгоценные камни гораздо быстрее.

Пелиус стал одним из первых операторов, удостоившимся чести опробовать в действии новую машину. Каждый день он выходил на работу и никак не мог понять, почему люди настолько тупы – как можно менять жизненно важные ресурсы планеты на эту блестящую дребедень?! Правда, сегодня Пелиус решил загнуть смену из-за хорошей гулянки накануне. Может быть, вы встанете за супербустер и сделаете тонну бриллиантов? Возьмите себе, сколько надо, все равно это добро на Сириусе-17 стоит дешевле туалетной бумаги...

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