Сюжет Christmas Infinite Gifts

Санта сидел у камина с чашкой горячего кофе и перечитывал письма, которые ему прислали с разных концов планеты. Чего только не просили люди! Всего и не перечислишь... впрочем, авторы писем, как правило, хотят одного и того же с незначительными отличиями, обусловленными профессией, социальным статусом, достатком, а также множеством других нюансов.

И вот в руках Санты оказалось письмо, написанное девочкой Сарой. Малышка не просила ничего, кроме... бесконечных подарков! Прочитав, что она хочет, Санта поперхнулся кофе и обозвал ее еврейским личиком. На самом деле он подумал что-то вроде «жидовская морда», но не стал озвучивать свою мысль, опасаясь обвинений в расизме. Однажды Санта имел неосторожность назвать добропорядочного афроамериканца «чертовым негрилой», когда тот в своем письме просил подарить мешок белого порошка, который не предназначен для стирки белья – хитрый малый хотел продавать его направо и налево! Ну вот мистера Клауса и лишили половины годового жалования самым бессовестным образом...

Сара действительно решила схитрить. Каждый год в Рождество Санта дарил по одному подарку на человека – это логично и правильно! Сара же писала, что ей постоянно нужно то одно, то другое, и ее бесит каждый раз ждать Рождество. А еще она требовала приходить к ней в Хануку, а не в тот чертов день, который выбрали проклятые католики, наверняка, являющиеся антисемитами все через одного!

Санта аж про кофе забыл. Пока он читал, его глаза становились все больше, пока наконец не стали размером со старинные дублоны, которым место в сундуке какого-нибудь пирата! Сара просила отдавать ей в руки подарки, потому что ее брат Руди забирает из-под елки все самое лучшее, и оставляет всякую ерунду. Кроме того, девочка требовала у Санты отказаться от выраженной гендерной атрибутики, в частности от огромной бороды, которая по своей сути есть шовинистское доказательство превосходства мужчин над женщинами. К тому же в ней могут завестись вши! Сара требовала, чтобы Санта сменил традиционный костюм на какой-нибудь «унисекс фэшн» и гладко брился.

Разумеется, требования сильной и независимой девочки на этом не заканчивались. Сара требовала прекратить издеваться над бедными животными, напоминая, что у Рудольфа и других оленей тоже есть права! Она мечтала освободить несчастных от обязанности пожизненно таскать сани с толстым бородатым дедом, который наверняка очень тяжелый! Сара настойчиво предлагала Санте пересесть на автомобиль. Разумеется, электрический или оснащенный двигателем, работающим на альтернативном топливе, потому как любой здравомыслящий человек должен заботиться об окружающей среде!

А еще Сара требовала заставить директора школы внести мацу в меню столовой для младших классов. И обязательно добавить другую кашерную еду! А всякие там свиные рульки и прочие подобные гадости – исключить навсегда!

Сара еще много чего требовала. Санта не стал читать до конца – он отложил письмо, допил остывший кофе, а потом его осенило – надо подарить этой сильной и независимой девочке губозакаточную машинку! А то подавай ей бесконечные подарки с мацой... еще чего, блин!