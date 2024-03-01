Сюжет Bounty Raid

Родители Синди умерли и ничего не оставили любимой доченьке, кроме развалившегося ранчо. В придачу она получила скотину: две тощие коровы, от которых толка было, как от козла молока. Ранчо потихонечку «загибалось» и приносило владелице ровным счетом «ничего», а то и вовсе сплошные убытки.

Синди мечтала найти толкового мужа с руками, но кому нужна невеста без приданого? Конечно, она стройна, хороша собой и не глупа, но все эти достоинства вряд ли помогут компенсировать беспросветную бедность! По-крайней мере, так считали все видные парни округа…

У Синди оставалось два выхода: пойти на панель или на тропу удачи. Героиня нашей маленькой истории была честной девушкой, поэтому первый вариант отпадал. Ей пришлось продать коров подешевле – никто не предлагал и полцены за полуживое убожество, будь они прокляты, все эти скряги! Хорошо, вырученных денег хватило на вполне годный обрез и патроны…

Синди отправилась к шерифу, чтобы заявить себя как вооруженную и опасную, и вполне пригодную для работы помощником. Правда, представитель закона придерживался о ней совершенно иного мнения! Во-первых, шериф не верил в сильных и независимых женщин. Во-вторых, он был готов предложить Синди разве что место своей секретарши, от которой также требовалось исполнять обязанности любовницы.

Оскорбленная таким отношением, несостоявшаяся помощница пообещала принести глупому шовинисту головы трех опасных преступников. Конечно, шериф посмеялся, махнув рукой – ну куда этой молоденькой пигалице ловить отъявленных головорезов?! Да, скорее, они поймают ее и сотворят какое-нибудь непотребство! Впрочем, шериф все же решил дать шанс и кивком показал на афишу, на которой были изображены портреты троих преступников. Синди запомнила гнусные рожи и отправилась охотиться за головами, мечтая доказать шерифу, что она – тот еще боец!

Между тем, задачка действительно оказалась не из легких… На афише был нарисован Соленый Билл, Джек Бейсбол и Мистер Мачете – трое отъявленных ублюдков давненько терроризировали город и его окрестности.

Первый из них был профессиональным боксером, который однажды в припадке ярости забил насмерть соперника, черномаз… афроамериканца и маленькую белую собачку. Соленый Билл тогда чудом удрал, а ведь его хотели линчевать – очень многие любили забавного песика и не могли простить его смерти!

Джек Бейсбол убивал людей огромной дубиной, напоминавшей бейсбольную биту. Разумеется, не из праздного любопытства, чтобы посмотреть на раскроенный череп, а ради денег – он был известным грабителем, из-за которого многие горожане обзавелись огнестрельным оружием.

На счету Мистера Мачете десятки жертв! Он промышляет так давно, что уже никто и не помнит, когда его кличка впервые появилась на городских афишах. Настоящего имени этого преступника никто не знает, впрочем, так ли это важно? Все равно его надо доставить к шерифу живым или мертвым, и второй вариант на самом деле предпочтительнее.

Итак, Синди предстоит поймать трех опасных убийц. Конечно, у нее есть хороший обрез, но напарник ей все равно не помешает. Помогите Синди поймать головорезов, и она поделится с вами наградой, которую объявил шериф!