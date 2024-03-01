Сюжет 101 Candies

Чарли продавал конфеты, разъезжая по стране на красивом фургончике, от которого детишки приходили в неописуемый восторг! Машина останавливалась в очередном городке, и водитель открывал магазин на колесах. Эх, сколько конфет лежало на прилавке, ожидая, когда придут детишки! И малыши прибегали сразу, будто чуяли, что Чарли привез им вкуснейшее лакомство, за которое маленькие сладкоежки могли продать душу дьяволу...

Особенно дети любили фруктовые конфеты. Клубничные, мятные и разного рода ассорти также пользовались спросом у маленьких сластен. Детишки вставали в очередь, ожидая, когда Чарли начнет торговлю. Впрочем, расторопный продавец прекрасно знал свое дело и ждать малышне приходилось минуты две, не больше.

Конфеты продавались на развес и поштучно. Покупателям, которые брали помногу, Чарли предлагал фирменную коробочку. Дети любили этого парня, потому что он, в отличие от остальных взрослых, никогда не капал на юные мозги разными нравоучениями, например, о вреде сладостей и кариесе, который может испортить зубы. Владелец фургончика просто продавал конфеты, улыбаясь каждому покупателю чистой искренней улыбкой, наполненной радостью.

Иногда Чарли дарил конфеты, не требуя взамен ничегошеньки! Конечно, не все клиенты удостаивались такой щедрости, а только самые обездоленные: дети из бедных семей, у которых в карманах кот наплакал, и беспризорники. Чарли проявлял к последним особое сострадание! За этими несчастными детьми никто не смотрел, им не откуда было ждать помощи, поддержки, да и денег у многих из этих несчастных попросту не было. Кому они вообще нужны – беспризорные дети? Только если черту лысому...

Специально для самых бедных детишек Чарли устраивал игру, которая называлась «101 конфета» – в ней всегда выигрывал тот, у кого совсем не было родственников. Иногда получалось несколько победителей. В такие деньки Чарли был особенно счастлив!

Победители садились в фургончик и уезжали в сказочную страну вместе продавцом, который обещал дать им честно заработанный приз – «101 конфету». Так, стоп, вы что сейчас подумали, будто Чарли такой же, как Майкл Джексон?! Да как вам не стыдно! Ничего такого у Чарли и в мыслях не было – парень всего лишь продавал детишек на органы...

Нет, ну а чего вы хотите? Мужику под сорок, у него семья, ипотека, куча расходов – да если б он просто продавал сладенькие конфетки маленьким детишкам, то давно бы помер с голоду! Впрочем, сначала бы его жена подала на развод, забрала обоих сыновей, а уже только потом Чарли мог бы сыграть в ящик со спокойной душой.

А деньги на колледж любимым сыночкам откуда брать? Сделать операцию маме, купить новую машину, отдохнуть во Франции, рассчитаться наконец уже с кредитом, который его супруга взяла, чтобы купить те «милые брюлики» – да это только вишенка на торте из долгов, «хотелок» и жизненно необходимых вещей.

Теперь понимаете, как тяжело приходится Чарли? Вот, то-то же! Да, и не забудьте сказать вашим детишкам, чтобы они не подходили к его колымаге, если она зарулит в ваш городок. С другой стороны, если вы хороший родитель, то вашим отпрыскам ничего не угрожает. Чарли забирает только тех детей, которые никому в общем-то не нужны...