Сюжет Disturbed

Полиция обнаружила очередную жертву зловещего маньяка. Судя по характерному почерку, это был именно он. Кроме того, рядом с изуродованным телом полицейские нашли медицинскую карту, в которой содержалась так называемая информация о «пациенте». Диагноз «ужасная физиономия» казался преступнику вполне достаточным основанием для лечения, после которого никому не удавалось выжить. Разумеется, в медицинской карте в графе «лечащий врач» значилось Доктор Смерть. Кто же еще мог такое сотворить?!

Злодей орудовал уже несколько лет. Судя по характеру ран, нанесенных жертвам, он прекрасно управлялся с хирургическими инструментами. Маньяк лечил пациентов от эстетических проблем. Как именно он диагностировал необходимость хирургического вмешательства – для полицейских остается загадкой. Жертвами Доктора Смерти становились абсолютно случайные люди, которых ничто не связывало между собой.

В прошлом году полиция нашла еще двух жертв. Мистер Фейслифт (по-крайней мере, так было написано в «медицинской карте») обезображен до неузнаваемости, снять отпечатки пальцев или вычислить данные по зубам, увы, не представляется возможным – Доктор Смерть об этом позаботился, как, впрочем, и всегда. Миссис Хэппи, погибшая от передозировки анестетиком, была изуродована уже после смерти и тоже не подлежала опознанию.

Разумеется, в списке «пациентов», которыми занимался Доктор Смерть, есть и другие люди. На счету маньяка более двадцати жертв, и, похоже, он не собирается останавливаться на достигнутом...

Полиции удалось раздобыть кое-какие данные о предполагаемом убийце. Судя по всему, Доктор Смерть действительно занимался пластической хирургией, а, может быть, до сих пор является практикующим врачом. Скорее всего, убийца – кто-то из местных, потому что подобные преступления случались исключительно в городе и пригородных районах. По всей видимости, Доктор Смерть не любит путешествовать или просто не хочет. Возможно, что-то держит его в городе, но это полиции наверняка неизвестно.

Нетрудно догадаться, кто является самым разыскиваемым преступником десятилетия! На поиски зловещего убийцы брошены не только силы полиции – частные детективы также пытаются найти следы, которые приведут к маньяку. Доктор Смерть стал одним из самых страшных кошмаров, который может случиться с каждым – кто его знает, кого сумасшедший убийца выберет следующей жертвой!

Увы, поиски приносят минимум результатов... На месте преступления сыщики обнаруживают лишь изуродованный труп и медицинские инструменты. Доктор Смерть «работает» в импровизированной операционной, которая может быть обустроена где угодно: в подвале, на заброшенном заводе, посреди свалки – никто не угадает, где будет найдена следующая жертва...

За поимку Доктора Смерть назначена весьма солидная награда! Внушительный фонд сформирован за счет муниципалитета и городского департамента полиции. Любой человек может стать обладателем впечатляющей суммы, если ему удастся найти информацию, которая поможет поймать Доктора Смерть. Начните свое расследование прямо сейчас, и пусть вам повезет обнаружить следы опасного убийцы!