3 Clown Monty 2
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Обзор 3 Clown Monty 2

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.2%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет 3 Clown Monty 2

Думаете, бродячие цирки остались в далеком прошлом? Как бы не так! Бродячий цирк трех клоунов Монти выступает и по сей день! Собственно, он и появился-то всего лишь пару лет назад, когда жизненные дороги трех парней пересеклись в одной точке.

Бродячий цирк трех клоунов Монти колесит по стране в стареньком фургоне, повидавшим с своей жизни больше, чем «изюминка» порноактрисы. Кстати, именно там этот тарантас и купили – у обанкротившейся порностудии, которая потихонечку распродавала имущество, чтобы рассчитаться с долгами.

Цирк выступает в крупных городах. Машина клоунов останавливается во дворах и начинается веселье! Вернее, сначала артисты ставят шатер, потом достают табличку с надписью «Цирк» и вешают ее прямо над входом. Фургон они оставляют чуть поодаль, чтобы не мешал. На шатер, особенно на крышу, вешают светящиеся гирлянды. Когда все готово, артисты начинают представление!

Команда в цирке довольно разношерстная в самом прямом смысле. Фургоном управляет шимпанзе по имени Барри – бессменный водитель всегда курит сигару и смотрит на мир самым умным взглядом из-за стекол стильных очков. Иногда обезьяна выступает на цирковой арене, радуя зрителей номерами с длиннющей метровой сигарой.

Основной состав цирка – три клоуна Монти. Всех их зовут одинаково, но это имя только для зрителей. На самом деле у каждого из этих ребят есть свое имя и жизненная история. Вот, например, рыжий клоун, который смеется вынужденно и через силу, будто его заставляют, приставив нож к горлу – парня зовут Майк. У него была жена мегера и четыре ребенка. Мало того, что Майк всю жизнь жил очень скромно из-за большой семьи, так еще и работу потерял, когда ему стукнуло сорок три – попробуй-ка найди новую, если ты обычный трудяга, а не белый воротничок! Его женушка подала на развод, отсудила дом и все деньги на банковском счете. Майк буквально остался в трусах и носках, но он не унывает, наоборот, парень постоянно смеется, развлекая других. Правда, когда у него заканчиваются антидепрессанты, он поглядывает на веревку и мыло с какой-то надеждой на лучшее...

Фрэнк тоже постоянно смеется, а когда молчит – с его лица не сходит маска лютой ненависти ко всему живому! Парня трижды увольняли за избиение начальства. Сначала он работал в офисе, потом в супермаркете и в клининговой компании. Фрэнку не нравилось, как бригадир кричит на него, поэтому парень взял швабру, которой драил пол, и засунул ему в то самое отверстие, из которого исходит скверна! Уборщика уволили, а потом еще и приговорили к одному году условно. В тот день Фрэнк напился с горя и поехал кататься на своей колымаге. Копы остановили вихляющую машину и как следует огребли по своим кирпичным мордам! Правда, потом они скрутили пьяного Фрэнка и в итоге тот получил реальный срок. Отсидев три года, он вышел и оказался совершенно никому не нужен. Ну, кроме бродячего цирка.

Чарли – тот клоун, который носит цилиндр и очки, работал психиатром. Изучая мозги поехавших людей, парень и сам чуточку свихнулся. Ему захотелось бросить все, чтобы поездить по миру. А еще Чарли думал, будто клоуны благословлены свыше и обязательно попадут в рай. Короче говоря, если вы думаете, что безумие не заразно, то вы ошибаетесь! И Чарли – живое тому подтверждение.

Троица познакомилась в баре. Хорошенько выпив, они решили стать бродячим цирком. Втроем они кое-как наскребли на старый фургон, пропитавшийся миазмами порностудии, а потом еще и украли шимпанзе из зоопарка. Ну должен же кто-то водить авто, пока эти придурки валяются пьяными в кузове...

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