Сюжет Zeus the Thunderer Deluxe

Зевс пообещал Аиду отдать ему в жены Персефону – прекрасную дочь богини Деметры. Повелитель подземного царства давно поглядывал на самых разных красавиц, живущих наверху, потому как внизу были только покойники да разные чудовища, которые его совсем не привлекали. И Зевс решил помочь брату, а заодно и наладить отношения, испорченные бесконечными распрями.

Громовержец дал согласие на брак, правда, не сказал об этом ни Персефоне, ни ее матери. Аид, желая произвести впечатление, попросил богиню Гею вырастить особый цветок, который посадил в Ниссейской долине – именно там его невеста частенько играла со своими подругами океанидами. О хитром плане повелителя подземного мира не знал даже сам Зевс...

Персефона сорвала волшебный цветок и под ней тут же разверзлась земля! Аид подоспел очень вовремя и подхватил возлюбленную на руки, чтобы та не свалилась в бездну. Он подъехал на золотой колеснице, запряженной черными конями. Только супруг поймал Персефону, как экипаж умчал в подземный мир.

Деметра, занимавшаяся тогда своими делами, услышала крик дочери. Богиня поспешила на помощь, однако оказалось слишком поздно – Персефоны уже и след простыл. Правда, океаниды рассказали ей, что произошло с их подругой. Негодующая Деметра мгновенно предстала перед Зевсом – она догадалась, откуда растут уши, и стала орать на Громовержца изо всех сил.

Повелитель богов не стал слушать вопли матушки Персефоны. Он приказал ей убираться на все четыре стороны самым грубым образом. Расстроенная Деметра покинула Олимп. Много лет она скиталась среди смертных, а земля тем временем превращалась в бесплодную почву. Начался голод, каких мир не видывал...

Смертные умирали тысячами. Богам возносили все меньше молитв, ритуалы и праздники, дававшие олимпийцам силы, проводились реже, и Зевс забеспокоился. Гера давно намекала ему, что надо принимать меры, пока весь божественный пантеон не превратился в сказку, от которой останутся только статуи да алтари.

Громовержец позвал Деметру обратно на Олимп, но безутешная мать категорически отказалась возвращаться, пока ее дочь находится в подземном мире. Раздосадованный Зевс отправил Гермеса к Аиду с просьбой объяснить тому крайне неприятное положение дел.

Повелитель подземного мира тоже заметил, что его сила потихоньку иссякает, хотя душ с каждым днем прибывает все больше. Аид согласился отпустить Персефону на время, но заставил съесть гранатовое зерно, закрепив таким образом брачный уговор.

Наконец, мать увидела любимую дочку! Земля снова расцвела и стала приносить плоды. Но уговор Зевса и Аида все же омрачил радость Деметры. Кроме того, повелитель Олимпа предупредил, что треть каждого года Персефона теперь обязана проводить вместе с законным супругом. Ну и в качестве компенсации жене Аида полагался титул богини мертвых.

С тех пор так и повелось. Начиная с середины осени и до середины весны Деметра носит траур. Земля умирает и покрывается снегом. Когда Персефона возвращается из царства мертвых, мир оживает. Похоже так будет продолжаться вечно, потому что условия договора между Аидом и Зевсом останутся неизменными. Впрочем, кто его знает, бывают всякие форс-мажоры...