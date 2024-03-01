Amazing Catch
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Обзор Amazing Catch

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.08%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Amazing Catch

В последнее время жизнь Джека пошла наперекосяк! Помимо всяких мелких проблем, вроде кошачьего «сюрприза» в ботинке, штрафа за нарушение правил парковки и парочки новых коллег идиотов, происходили и другие вещи, гораздо более неприятные. Например, вечером начальник объявил о грядущем сокращении, под которое попал и Джек – всех стариков, мечтавших доработать до пенсии, решили заменить молодыми кадрами.

Узнав «приятную» новость ближе к концу дня, наш герой кое-как доработал и поехал домой, размышляя о том, как жить дальше. Когда он вернулся, жена первой узнала про сокращение, однако ее оно совершенно не волновало. Супругу Джека куда больше интересовало, почему тот не уделяет достаточно внимания ей и любимому сыну! Началась ссора, которая быстро переросла в скандал и ругань, закончившуюся взаимными проклятиями и обещаниями развестись завтра.

На самом деле у жены Джека был повод для беспокойства и еще какой! Дело в том, что их любимый сын повесил на двери своей комнаты плакат, на котором неизвестный художник изобразил радугу и ютящихся под ней людей нестандартной наружности. А все началось давно, когда мальчик заявил, будто стал каким-то там активистом. Джек, сидевший тогда у телевизора, ни черта не понял и согласно кивнул, подумав о скаутах, и продолжил смотреть игру Ред Сокс и Блэк Буффало, попивая пиво.

Пока муж и отец думал о делах насущных, жена, ни слова не говоря, принесла платежку из банка. Джек горько вздохнул, вспомнив об ипотеке! Проклятье, а ведь ему почти удалось забыться – он практически месяц даже не вспоминал о взносах за дом, которые съедали немалую часть их семейного бюджета. И хуже всего было то, что Джек в душе не ведал, как платить ипотеку после сокращения – не так-то просто найти новую работу, когда тебе перевалило за сорок пять...

Жена начала собираться к подруге на чашечку чая покрепче. Глава семьи уселся перед телевизором, поинтересовавшись, не глядя, где сын. Любимая супруга, вздыхая, ответила, что тот опять остался на ночь у друга...

Наконец жена ушла. Джек еще долго сидел с банкой пива, занимаясь поисками способов выбраться из непотребной ерунды, в которую превратилась его жизнь. Когда пиво закончилось, он пошел спать. Проходя мимо комнаты сына, отец посмотрел на плакат, висевший на двери, и вздохнул, плюнул, выругался и махнул рукой – все равно ему уже шестнадцать, поэтому пытаться отучить его от игр на заднем дворе, скорее всего, бессмысленно...

В четыре часа утра Джек проснулся. Удовлетворив зов природы, он вернулся в кровать и задумался, а не пора ли отдохнуть?! Просто съездить на озеро, безо всех этих жен-мегер, радужных детей и проклятых молодых кадров, из-за которых не дают доработать до пенсии! Пошли они все к чертовой бабушке или еще куда подальше...

Джек собрал лучшее снаряжение, взял ящик пива из холодильника и погрузил все нужное для хорошей рыбалки в машину. Вы можете съездить вместе с ним и отвлечься от проблем! Все равно Джек отправляется рыбачить один, и компания ему будет очень кстати. Более того, возможно, вам повезет оказаться на немыслимой, просто великолепной рыбалке, и хорошо заработать!

Провайдер
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