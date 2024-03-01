Finn and the Candy Spin
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Обзор Finn and the Candy Spin

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.62%
Max Win
Max Win: X336
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Finn and the Candy Spin

В замке «Белое облако» жил Финн – добрый волшебник, который просто обожал сладости! Он любил их настолько сильно, что создал свою фабрику по производству конфет. Позже на ней стали выпускаться леденцы, жвачка, пастила и другие сладости, которые делают нашу жизнь лучше.

Фабрика работала на волшебстве. Если вы думаете, что ее обслуживали сотни гномов, трудившихся в три смены, то это, не совсем так. Впрочем, они поддерживали порядок в замке – работы у них и без того хватало.

Каждый день Финн запускал Фабрику, нажимая большую кнопку. Машины включались за считанные секунды и менее чем через минуту первые конфеты сходили с конвейера. Хозяин замка набирал себе целое блюдо, а потом уходил в свой рабочий кабинет и с аппетитом завтракал. Разумеется, на обед и ужин у него тоже были сладости. Возникает резонный вопрос – почему у Финна не выпали все зубы, и живот не раздался в ширь на пару метров? Это все благодаря магии стоматологии и фитнеса – стоило ему произнести пару заклинаний, как кариес чудесным образом вылечивался, а лишние килограммы исчезали, словно их и не было!

Некоторые сладости готовили по особым рецептам. Финн держал их состав в строжайшем секрете, чтобы ни один из слуг не разболтал кому-нибудь уникальную формулу. Часть сладостей волшебник съедал, а остальные складывал в сейф, который закрывал на ключ. Внутри поддерживались особые условия, поэтому лакомства можно было хранить неограниченно долго. Иногда Финн открывал сейф и баловал себя эксклюзивными кондитерскими изделиями или награждал ими гномов за хорошую службу.

Жизнь в «Белом облаке» шла своим чередом, пока однажды у его стен не появился грозовой йети! Хозяин замка глазам не поверил, когда увидел легендарное чудовище, которое медленно ковыляло в сторону его родного дома. Финн приказал поднять мост, закрыть ворота и ни под каким-предлогом не пускать образину внутрь.

Оказалось, грозовой йети узнал о сейфе со сладостями и теперь требовал дать ему это богатство по-хорошему! В противном случае он обещал надрать пятую точку Финну и его прислужникам, если ему не отдадут особые сладости прямо сейчас. Волшебник показал чудовищу язык и скрылся за стеной замка.

Грозовой йети устроил настоящую бурю! Монстр метал гром и молнии! Он бил в ворота замка, что было сил, но Финн хорошо позаботился о безопасности. Все попытки чудовища оказались безрезультатными. Тем не менее, йети не отступался! Он начал осаду замка, рассчитывая, что рано или поздно обитателям «Белого облака» придется выйти. Глупое создание понятия не имело о фабрике, которая могла работать бесконечно и обеспечивать сладостями всех, кого только возможно.

Конечно, Финну не нравилась образина, усевшаяся у ворот замка. Он долго думал, как с ней бороться и много раз пожалел, что не знает ни одного заклинания из боевой магии! Вскоре его сознание посетила разумная мысль – почему бы не приготовить конфету с каким-нибудь алхимическим реактивом поопаснее? Нужно просто угостить грозового йети, и тот скоропостижно скончается!

Финн запустил новую программу на фабрике. Конфета с сюрпризом была готова через пару минут. Взяв ее с конвейера, он отправился на стену замка. Позвав йети, словно песика, Финн бросил конфету вниз, и злобный монстр съел ее, не задумываясь о последствиях. Вот так он и помер! А труп йети оттащили подальше, да сбросили в молочную реку.

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