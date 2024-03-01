Сюжет Raptor Doublemax

В Чистой долине жили самые разные динозавры, которые нашли общий язык, благо все они были травоядными. Паразуролофы, диплодоки и трицератопсы прекрасно существовали в одном ареале. Конечно, между ними иногда возникали мелкие конфликты, однако до драки доходило очень редко. По-крайней мере, насмерть точно никто не бился! Еще бы – кто потом будет доедать поверженного противника, если все вокруг питаются только листьями и травой?!

Диплодоки вообще никогда не встревали ни в какие споры, потому что легко объедали самые высокие деревья. Единственные, кому они могли помешать – это птицы, однако пернатые никогда не предъявляли им никаких претензий.

Трицератопсы иногда вступали в споры с паразуролофами, но в самом худшем случае все заканчивалось тычками в бока. Впрочем, от этого никто особо не страдал, да и рога надо пускать в дело хотя бы периодически, а то как-то совсем скучно жить становится...

Чистая долина жила тихой и спокойной жизнью, в которой все шло по плану. Ни происшествий, ни преступлений, кроме, может, попыток самцов трицератопсов совокупиться с самками паразуролофов ради спортивного интереса. Ну, это, скорее, мелкие шалости, чем преступления. Тем более, самки паразуролофов особо не протестовали, в отличие от самцов, которые наотрез отказывались делиться «сладеньким».

В целом, все было просто замечательно до прихода Рекса. В какой-то момент тираннозавр появился из не откуда и сразу же отменил всеобщее веганство, сожрав диплодока. Безусловно, длинношеий был очень нелегкой добычей! Конечно, диплодоки ели только сочные листья, однако, несмотря на искреннюю приверженность вегетарианству, эти создания были очень сильными и огромными. И, тем не менее, тираннозавр победил! Впрочем, ничего удивительного, ведь опыт диплодоков в драке ограничивался толканиями из-за листочка повкуснее, а Рекс – самый настоящий хищник, для которого убийство более слабого противника является жизненной необходимостью. В противном случае тираннозавр скоропостижно помрет от голода.

Вот бы хищник остановился, так нет! Он быстро разогнал паразуролофов, навел ужаса на диплодоков и начал драться с трицератопсами, которые отступали медленно, но верно.

Рекс загрыз еще пару динозавров и объявил себя царем Чистой долины, обязав всех остальных приносить еду себе любимому. Затем самопровозглашенный правитель занял пещеру побольше и, напомнив всем про завтрашнюю жертву, лег спать. Храп над пещерой стоял такой, что даже птицы боялись подлетать близко!

Остальные были, мягко говоря, поражены таким поворотом событий. Навязанное подданство никому не нравилось! Динозавры посовещались и решили, что царь-батюшка вполне обойдется без жертвы. А потом взяли и завалили пещеру камнями.

Утром Рекс проснулся, ожидая увидеть еду. Вместо завтрака его ждал неприятный сюрприз: за ночь обитатели Чистой долины натаскали столько камней, что выбраться из пещеры было просто невозможно! Хищник рычал, царапался, угрожал и обещал убить всех и каждого, да только слова эти стоили примерно ничего, потому как вылезти наружу тот все равно не мог. Вот такой бесславный финал ждал огромного злобного Рекса. Будьте добрее и будет вам счастье!