Сюжет Reels of Riches

Наконец Алан понял, где находится пирамида Каматона XII! Сопоставив факты и имеющиеся данные, он вычислил координаты последнего пристанища великого фараона, который, как гласят легенды, напрямую общался с самим богом солнца. У Каматона XII была священная статуэтка кота, через которую тот связывался с Ра каждый раз, когда в этом появлялась необходимость. Правда, в одном из папирусов также сказано, что легендарный правитель старался не беспокоить отца всех богов понапрасну. Иными словами, если ему было не с кем выпить чая, то он звал царицу и совсем другое дело, когда на севере страны начиналась эпидемия – в таком случае Каматон XII бежал со всех ног в особый зал, посреди которого возвышался постамент со священной статуей. Он гладил кота по голове, и Ра тут же снисходил до правителя Египта, чтобы помочь.

Будучи скептиком и ученым, Алан не особенно верил в легенды о магической силе статуи, упоминаемой авторами множества папирусов. Тем не менее, многие коллекционеры были готовы заплатить миллионы за «волшебного» кота. Десятки исследователей пытались найти пирамиду, в которой покоится мумия Каматона XII, но, разумеется, у них ничего не вышло. А иначе Алан не поперся бы вглубь пустыни…

Наш герой нашел легендарную пирамиду и отыскал вход. Внутри было темно, холодно и одиноко, но искателя приключений это нисколечко не смущало, тем более он взял с собой факел. Алан углублялся в пирамиду, рассчитывая найти в худшем случае горы золота, но, вообще, его куда больше интересовала статуя кота.

Драгоценностей в пирамиде хранилось предостаточно. Нежданный гость фараоновой гробницы видел горы золотых монет, драгоценные камни и разные украшения, валявшиеся на полу, словно мусор. В одном из залов Алан обнаружил мумию Каматона XII, которая весьма неплохо сохранилась до наших дней. Впрочем, единственное, что действительно было интересно в мешке с костями, обтянутом кожей, так это золотая маска, скрывавшая жуткую физиономию.

Наконец отважный расхититель пирамид нашел зал, где жрецы, занимавшиеся погребением фараона, оставили ту самую статую. Драгоценные камни, которыми были украшены стены, отражали свет факела разными цветами и освещали помещение достаточно хорошо, чтобы увидеть выделяющиеся плитки в полу. Алан дотронулся до первой попавшей и резко шагнул назад, чтобы не попасть на шип, вырвавшийся из пола со скоростью молнии и так же быстро убравшийся обратно. Он осторожно прошел до постамента и, забрав статую кота, вернулся обратно.

Оказавшись в безопасности, Алан без особой надежды решил проверить реликвию – кто знает, вдруг в ней и вправду содержится магическая сила! Новый хозяин кота трижды провел рукой по голове статуи и вопросительно посмотрел на священную усатую морду.

Он подождал несколько минут, но, так и не услышав ответа Ра, снова попробовал воззвать к нему. Алан гладил статую кота битый час, пытаясь достучаться до верховного бога древних египтян. Увы, тот упорно молчал. А может никакого Ра просто никогда и не было? В любом случае Алан не стал искать ответ на риторический вопрос, а просто забрал статую и покинул пирамиду, мысленно подсчитывая, сколько ему заплатят за такую археологическую находку. А дух Ра, витавший над гробницей фараона, еще долго смотрел ему вслед и удивлялся редкостной самонадеянности – да как этот простолюдин вообще подумать, что верховный бог будет с ним разговаривать?!