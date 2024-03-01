Сюжет The Big Dawgs

В городе Псиновилль царила относительно спокойная криминальная обстановка. Возможно, потому что здесь жили только собаки, которые прекрасно ладили между собой. Никаких тебе людей! Никаких кошек и прочих врагов рода собачьего...

В Псиновилле жили собаки, щенки и песики самых разных пород. Всех их объединяло одно – они обходили стороной восточный район, в котором добропорядочным псам делать просто нечего! Туда стекались криминальные элементы со всего города. В восточной части Псиновилля жили антисоциальные псы, которым не нравились законы цивилизованного собачьего общества. Если встретите кого-нибудь из этих свирепых морд, то лучше обходите стороной!

Приличные псы редко бывают в восточной части города. И вот сегодня инспектору Вуфу пришлось ехать туда, чтобы расспросить у местных о членах одной из самых опасных банд этого проклятого района... ему было очень важно найти хоть какие-то зацепки, ведущие к шайке, совершившей дерзкое нападение на начальника полиции.

«Великолепная пятерка» состояла из пятерых псов. Шайка занималась бандитизмом и, как говорили злые языки, посматривала в сторону продажи наркотических косточек и запрещенного корма. Правда, у полиции не было ничего на этот счет. Копы знали членов шайки исключительно как отъявленных бандитов.

«Великолепную пятерку» возглавлял бульдог по имени Рекс. Говорят, он сбежал от своего хозяина, который был убежденным веганом и заставлял собаку разделять его кулинарные пристрастия. Сбежавший Рекс едва передвигал лапы, когда удрал от своего мучителя. Он пришел в Псиновилль и обосновался в восточном районе. Поначалу Рексу приходилось питаться крысами, однако после долгих лет вегетарианства разносчики всякой заразы казались ему настоящим деликатесом!

Правой лапой Рекса был мопс по кличке Бибо. Когда-то его купили детям, но те подросли, и четвероногая игрушка стала им не нужна. Хозяева выгнали собаку на улицу. Несчастному мопсу ничего не оставалось, кроме как пойти в Псиновилль. Теперь он ненавидит людей всей душой, считая их коварными предателями. Если Бибо видит какого-нибудь пса, который хоть чуточку похож на его бывших хозяев, то сразу бросается на него и норовит вцепиться в глотку!

Позже в банде появился Дуги – потерявшаяся овчарка, которую так и не нашли. Кто его знает, искал ли хозяин своего пса, но, в любом случае ему не удалось вернуть четвероногого друга. Несчастный долго скитался по улицам, надеясь, что его найдут, но, видимо, судьба уготовила ему жизнь в подворотне. Дуги не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в Псиновилль. Правда, там потерявшийся пес оказался никому особенно не нужен – он ничего не умел, если не считать навыка выполнять команду «апорт!». Впрочем, в банде силу овчарки оценили по достоинству.

Доберман по имени Визи принадлежал стилисту, который изгалялся над ним как хотел, придумывая самые разные прически. Конечно, псу это все не очень-то нравилось, но что он мог поделать с «заскоками» хозяина? В конце концов стилист «изуродовал» своего питомца, превратив в образец парикмахерской безвкусицы. Он больше не мог смотреть на Визи и решил отдать его на живодерню. К счастью, по дороге в последний путь доберман сумел удрать от хозяина. Теперь Визи живет в Псиновилле и орудует в банде.

Забавного Бигля по имени Боб избили хулиганы. Чертов хозяин не стал тратиться на ветеринара – доктор братьев наших меньших заломил слишком много, предупредив, что песик может не выкарабкаться. Тот парень решил не тратить деньги. Он просто оставил собаку в лечебнице, откуда ее потом выбросили на улицу.

Помогите инспектору Вуфу напасть на след банды! Конечно, он – бывалый коп, но в таком опасном месте как восточный район, хороший помощник лишним не бывает.