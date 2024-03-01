Сюжет End of Edo

За свою историю Япония пережила множество самых разных периодов. Эдо историки называют одним из самых ярких – это достаточно солидный временной отрезок, начавшийся в 1603 году и закончившийся в 1868 году, в основном из-за глупости Токугава Есинобу, который попался на удочку оппозиционеров. Неопытный сегун заплатил высокую цену за свою наивность, лишился земель, титулов и вообще был сослан к чертовой бабушке, после чего его объявили едва ли не врагом государства. В общем, хорошо, что не казнили, а то господину Есинобу было бы совсем уж обидно, ей-богу!

В период Эдо произошло становление японской экономики, правительственного аппарата и национального духа. Именно на это время приходится расцвет литературы, великий Мацуо Басе написал первые стихи и внес огромный вклад в создании хайку как жанра поэзии.

До самого конца Эдо Япония находилась за железным занавесом, появившимся в результате политики самоизоляции. Страна Восходящего солнца добровольно отгородилась от остальных государств, считая западный мир источником зла. Да и к Востоку японская власть относилась без особого пиетета. Впрочем, Япония продолжала ограниченные торговые отношения с Китаем и Нидерландами, сделав для них исключение.

Одной из причин самоизоляции было распространение христианства, которое привезли католики. Иностранная религия, считавшаяся в Японии одним из проявлений того самого «зла», категорически не приветствовалась, а ее развитие в стране ограничивалось всеми возможными способами. Отношение к католическому христианству было крайне негативным, например, восстание на Кюсю, которое разгорелось в княжестве Симабара из-за игнорирования религиозных прав крестьян, жестоко подавили, а лидеров, возглавлявших мятежников, подвергли публичной казни.

Во времена правления династии Токугава появилась первая стабильная система денежных отношений – ее внедрение стало первым шагом к переходу от средневековья к современности. Параллельно произошло укрепление влияния купеческого сословия. До появления системы денежных отношений в стране все решали только самураи и дайме.

Во время эпохи Эдо значительно выросла численность населения, обострилось социальное неравенство и повысилась общественная напряженность. Тут и там вспыхивали междоусобные войны, из-за которых страна несла просто колоссальные убытки по всем направлениям!

В 1866 году антиправительственные силы приобрели особое влияние благодаря сегуну Есинобу, который пришел к власти. Он создал правительство, состоящее из японских дайме, возглавляемое императором. Себе же, как члену семьи Токугава, Есинобу отвел скромную должность премьер-министра, а всю власть предложил передать императору.

После формирования нового правительства оппозиционеры подложили сегуну знатную свинью. Пятнадцатилетний император Мэйдзи стал жертвой манипуляций коварных подданных, которые фактически полностью отстранили династию Токугава от управления страной. И да, разумеется, междоусобные войны вспыхнули с новой силой. В одной из них вы можете поучаствовать прямо сейчас и хорошо заработаете, если повезет!