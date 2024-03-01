Сюжет Gems Infinity Reels

В королевстве Нордмир каждая пять земли была пропитана магией. Законы этой страны обязывали граждан владеть волшебством хотя бы самую малость. С помощью магии в Нордмире готовили еду, ухаживали за садом и огородом, лечили людей, ковали оружие, создавали големов, которые сминали армию противника и захватывали земли – чего только не делали волшебной палочкой! Колдовать не могли лишь рабы. Свободного жителя Нордмира было легко узнать по волшебной палочке, висящей на поясе.

Однажды маги из Верховного совета предложили королю закрыть страну щитом особой энергии из другого измерения. Идея с волшебным барьером, пропускающим только свет и воздух, пришлась его величеству по душе! Король дал согласие на создание магического щита, и члены Верховного совета приступили к работе.

Через несколько месяцев волшебники создали порталы, перетягивающие защитную энергию в наш мир. Они приказали расставить их по всей границе, чтобы у соседей не было ни шанса проникнуть в Нордмир без ведома короля. Маги активировали порталы, и что-то пошло не так...

Вместо прозрачной волшебной энергии в Нордмир хлынул пурпурный туман, который нес только болезни и погибель. Люди, вдыхавшие дымку, сочащуюся из другого измерения, чахли и умирали. Маги пытались закрыть порталы, да только у них ничего не получилось – волшебный эксперимент, мягко говоря, вышел из-под контроля!

Когда Нордмир полностью заволокло пурпурной дымкой, все думали, что самое страшное позади, но, на самом деле, беды только начинались! Вскоре в королевство пожаловали черные рыцари, объявившие войну всему живому. Захватчики, явившиеся из порталов, не собирались порабощать людей – они хотели их уничтожить! Каждый из черных рыцарей был отличным воином, который стоил десятка лучших рыцарей его величества. Армия людей редела с каждым днем. Черные рыцари между тем успели перебить добрую четверть населения Нордмира.

Король рвал и метал, требуя, чтобы маги прекратили свой чертов эксперимент! Волшебникам оставалось лишь разводить руками – они бы и рады, все исправить, да только не знали как. Порталы больше не реагировали на магию. Оставалось разве что повернуть время вспять и не делать того, что было сделано, однако это, увы, невозможно.

На очередном заседании Верховного совета магов кто-то осторожно упомянул про четырех божественных принцесс. Глава ордена волшебников мог вызвать их лишь раз в триста лет с помощью особого артефакта. Казалось, сейчас самое время воспользоваться силой принцесс, потому как иначе Нордмир просто перестанет существовать – все прекрасно понимали, что людям не выстоять против армии черных рыцарей и их победа является вопросом времени.

Едва получив одобрение короля, верховный маг прочитал заклинание и призвал божественных принцесс. Каждая воительница обладала особой силой, способной вернуть порядок на круги своя. Принцессы выслушали короля и ринулись в бой! Следом за ними поспешила армия людей, воспрявшая духом.

Конечно, четыре божественные принцессы невероятно сильны, но в этой битве важен каждый воин, способный держать оружие в руках! Если вы хотите славы, почестей и богатства, то самое время отправиться на поле брани вместе с остальными!