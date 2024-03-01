Сюжет Gluttony

Глупцы считают обжорство пороком, но Майкл умен, как тысяча чертей, и прекрасно знает, что это – одна из главных добродетелей! Сытый человек не способен на подлость. Он не будет устраивать войну, убивать, грабить, насиловать и голосовать за демократов. В общем, сытый человек – хороший парень!

Майкл обжирался по полной. В пятницу вечером ноги несли его в забегаловку у Вилли, которая находится на углу тринадцатой авеню и Линкольн-стрит. Местные завсегдатаи знали – близится вечер, а значит скоро придет один из самых отъявленных обжор, которых когда-либо видел мир. Народ хотел посмотреть, как Майкл будет ужинать. Вилли тоже был по уши рад приходу обжоры по двум причинам: во-первых, он всегда заказывал целую гору еды, во-вторых, он сам того не подозревая был отличной рекламой для его забегаловки.

И вот Майкл пришел! Героя сегодняшнего вечера встречали аплодисментами. Он раскланялся и прошел к забронированному столику, неся перед собой огромный живот. Усы борца с едой приподнялись, и официантка получила в подарок шикарную улыбку. Девушка подошла к гостю и предложила сделать заказ – потом ей пришлось записывать все, что хочет съесть Майкл... это заняло минут десять. Официантка сделала свое дело и упорхнула на кухню.

Пока повара готовили заказанный ужин, популярный гость, ставший в определенном смысле знаменитостью, раздавал автографы и пожимал руки улыбающимся посетителям. Люди просили показать класс – разумеется, Майкл был готов продемонстрировать всем желающим, как надо отмечать праздник живота!

И вот повара приготовили часть ужина. Официанты принесли две пиццы, три огромных бургера и пару тарелок лапши. Естественно, с горкой, которая была размером с целую порцию. Майкл принялся за еду, помахав рукой своим почитателям.

Когда отъявленный обжора съел затравку, принесли говяжий стейк и огромное блюдо овощного салата. Потом подоспели тарелки с разными видами сыра – от такого количества этого замечательного продукта у любого человека неминуемо случился бы запор, но только не у Майкла, нет!

Конечно, наш герой следил за фигурой. В самом деле, не просто же так он заказывал два подноса суши! Сразу послы японской кухни в дело пошли сладости. Майклу принесли огромную тарелку пирожных! Чизкейки, заварные, бисквитные, кремовые, рассыпчатые песочные – каких здесь только не было!

Обжора ужинал почти час. Когда еда почти закончилась, официанты принесли три огромных бокала свежего пива. Майкл сдул пенную шапку под всеобщие аплодисменты и принялся пить. Расправившись с напитком, он попросил счет. Расторопный официант прибежал с книжечкой, в которой лежал чек, отпечатанный на фирменной ленте с логотипом забегаловки Вилли.

Майкл оплатил ужин, оставил чаевые и уже собрался уходить, как в зал вошел огромный толстяк – обладатель прыщавой физиономии, носивший кепку, которая едва прикрывала лысину, обозвал легенду никчемным жирдяем и вызвал его на пищевую дуэль! Что тут началось... повара работали в авральном режиме, Вилли запустил трансляцию в интернете, а кое-кто даже принимал ставки.

Двое великих обжор соревновались до глубокой ночи, пока омерзительный толстяк не упал под стол. Вилли вызвал скорую. Врачи приехали через пять минут и диагностировали у проигравшего остановку сердца. Бригада вызвала катафалк и уехала, а победитель, провожаемый довольными возгласами, отправился домой. Ему еще придется объяснять жене, где он так долго шлялся...