Сюжет Jelly Belly Megaways

Далеко-далеко за лесом возвышались башни огромного замка, принадлежащего волшебнику Тобусу. Каждый день маг отправлялся в лабораторию и занимался колдовством. Когда у волшебника появлялась свободная минутка, он погружался с головой в алхимию.

Изучая любимое хобби, Тобус приобрел кое-какие навыки. Разумеется, маг, который теперь был чуть-чуть и алхимиком, захотел проверить свои умения на практике. Волшебник взял пыль из копыт единорога, смешал со сдобным тестом, а потом добавил немного выжимки из печени карлика, и вот так родился он – его величество король, собственной персоной! Желеобразное существо с великолепными усами подарило своему создателю шикарную улыбку и смастерило себе трон из подручных вещей. Взгромоздившись на престол, король начал раздавать указы, забавляя Тобуса неподражаемым кривлянием.

Позже маг взял сахарную пудру, клубничное повидло и снова добавил в общий котел выжимку из печени карлика. Едва Тобус убрал руку, посудина громко взорвалась! Из котелка вылезла принцесса, смотревшая на мир огромными добрыми глазами. Она улыбнулась Тобусу и поспешила к королю, который запрыгал от радости на импровизированном троне. Желеобразная парочка обнималась, целовалась и любила друг друга, вынуждая покрасневшего волшебника поскорее отвернуться.

Потом Тобус снова взял выжимку из печени карлика, добавил к ней железную стружку и сушеный язык льва, который второй год пылился в дальнем углу. К счастью, последний ингредиент оказался все еще пригоден для опытов! Реакция пошла, котел взорвался, и из него вылез желеобразный рыцарь, размахивавший сахарным мечом.

Благородный воитель поспешил к принцессе, но король, почуяв недоброе, отправил его убивать дракона. Поклонившись его величеству, рыцарь убежал искать чудовище, нисколько не смущаясь тем, что в замке Тобуса никого подобного отродясь не водилось!

Волшебник продолжал эксперименты с выжимкой печени карлика и разными ингредиентами. В результате на свет появились еще два одушевленных желе: советник и шут, который развлекал всю компанию. Пока король хихикал, глядя на забавного дурня, принцесса вовсю пялилась на его конкурента. Когда его желейное величество лег спать, произошел адюльтер королевского масштаба...

Проснувшись, властелин потянул руки к принцессе и обнаружил на ней следы другого цвета. По нему легко было догадаться, кто посмел посягнуть на любовь короля! Повелитель крикнул рыцаря, который до сих пор бегал по замку в поисках дракона. Воитель вернулся, готовый служить престолу верой и правдой. Король приказал немедленно казнить советника!

Но обезглавить негодника оказалось совсем не так просто – тот догадался, какая участь ждет его за осквернение принцессы и поспешил бежать на все четыре стороны. Рыцарь рванул за ним, король побежал следом, чтобы увидеть, как бессовестный кобель отдаст богу душу. Принцесса спешила за ними, надеясь остановить кровопролитие. Шут тоже решил не отставать ото всей компании и несся вместе со всеми, чтобы оставаться в гуще событий.

Волшебник Тобус приказал желе остановиться, но его никто не слушал. Эх, а ведь старику ни за что не поймать проворных созданий! Может быть, вы попробуете изловить всю королевскую рать и вернуть обратно в замок? Тогда Тобус отблагодарит вам золотом!