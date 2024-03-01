Сюжет Secret Garden

Джо жил на улице последние пятнадцать лет. Алкоголь помог лишиться ему всего того, что мешает познать дзен уличной жизни: семьи, работы, дома и прочих радостей. Со временем Джо настолько опостылела унылая жизнь в коробке, что он даже стал меньше пить. Обычно душа просила накатить хотя бы чуть-чуть виски по выходным, и наш герой никогда ей не отказывал.

В другие дни обитатель уличного мира выпивал крайне редко. В конце концов Джо понял, что из-за злоупотребления алкогольными напитками может отвалиться печень или почка, а то и вообще сразу обе. Они просто откажут и все – тогда Джо переедет из родной коробки на кладбище, прямо в гроб, где его будут жрать черви... в общем, все сложится прискорбно.

Утро почти у всех бомжей начинается одинаково. Джо не был исключением из правила. Парень открывал глаза, лез в мусорный бак за завтраком, а потом выходил из своей подворотни и топал поискать работенку попроще. Надо же заработать хоть несколько долларов, иначе на что покупать пойло? Даже самая отвратная выпивка стоит денег, тут уж заведено, ничего не поделаешь!

Позавтракав, Джо шел на угол Эйби-стрит и Тридцать седьмой авеню, чтобы сесть на социальный автобус и доехать до порта, где ему иногда давали простую работенку – уберись там, да прибери тут, и все такое прочее. Ну и комбинезон уборщика Джо тоже очень нравился – для него униформа клинингового рабочего была чем-то вроде выходного костюма.

По пути до остановки ему приходилось иди мимо странной подворотни, в которой прямо за мусорными контейнерами находилась массивная дверь, закрытая на большой навесной замок. Джо казалось, будто это вход в подсобку, но однажды он увидел, как изнутри вышел странный тип, носивший фиолетовый пиджак и цилиндр. Лицо этого чудака было измазано разноцветной пудрой, словно у какого-нибудь клоуна! Человек запирал замок на ключ и уходил, насвистывая.

Как-то раз Джо проследил за размалеванным придурком – тот шел дворами, потом покупал свеженький номер «Таймс», садился в такси и уезжал. Черт дернул бродягу осмотреть ту самую дверь. Джо пытался открыть ее и взглянуть, что там за ней, но ничего не вышло.

Однажды он пришел ночью с увесистой фомкой, надеясь сбить замок. Эх, сколько времени и сил было потрачено впустую! Джо потел, ругался, злился, но сколько бы ни старался, замок висел и ему решительно ничего не делалось, словно его сделали из камня. Пришлось искателю приключений уйти несолоно хлебавши.

Однажды утром Джо снова топал мимо и увидел чертового клоуна, который запирал дверной замок. Сделав свое дело, тот парень ушел, радостно насвистывая себе под нос. Концентрация позитива в этом человеке просто взбесила Джо! Он проследил за ним и врезал камнем по башке, что было сил!

Джо подобрал упавшего клоуна и бросил в ближайший контейнер «поспать». Ну а если тот уже не проснется, то и вообще черт с ним с придурком! Затем охотник на клоунов полез за «спящим» телом и вытащил из внутреннего кармана пиджака ключ.

Джо вернулся к той самой двери, собираясь открыть замок. С помощью ключа сделать это оказалось проще некуда – всего пара ловких движений и пожалуйста, проходите в темный туннель, если не боитесь! Бесстрашный бомж шел сквозь темноту, пока не очутился у каменных ступеней, ведущих вниз.

Джо осторожно спускался, гадая, что ждет его впереди, и вскоре увидел свет в конце туннеля. Он вышел наружу и оказался в чудесном саду! В небе улыбалось солнце, освещавшее радугу, кругом пели птицы, росли густые деревья, цветы и кустарники, а посреди этого чудесного места возвышалась клумба с красной розой огромных размеров.

Джо не верил своим глазам! И тут роза приказала ему занять место садовника, раз он такой дурак, что посмел убить того парня! Джо буквально присел и не смел ослушаться говорящих деревьев, цветов и кустов, которые все как один осуждали ужасный поступок.

Теперь бомжу пришлось стать садовником. Каждый день птицы приносили ему пару золотых монет за работу и отпускали восвояси. Заодно ему пришлось надеть придурковатый фиолетовый пиджак и наносить на лицо чертов грим. Но, в целом, Джо был доволен новой работенкой – теперь у него были деньги и на квартиру, и на выпивку, потому как золото стоит дорого. Правда, он так и мог понять, что это за секретный сад...