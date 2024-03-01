Сюжет Le Bandit

Господь сразу невзлюбил Роя! Конечно, это не очень справедливо по отношению к белке, которая не успела сделать ничего плохого, а уже родилась серой. Из-за другого цвета шерсти остальные бельчата не хотели с ним играть, родители мечтали сбагрить под шумок тетке, работодатели отказывали под надуманными предлогами – проклятые расисты вставляли ему палки в колеса с самых пеленок!

Когда Рою сказали «нет» даже в самом захудалом зоопарке Парижа, он объявил войну обществу и стал бандитом. Той же ночью отверженный попытался ограбить случайного прохожего, однако тот лишь послал его по матушке и продолжил шагать своей дорогой. Рой еще не знал, как тяжело заниматься бандитизмом с лицом наивного дурня…

На следующую ночь новоиспеченный бандит опять решил пойти на дело. Он сделал себе шикарные усы и аккуратно прилепил под носом – теперь Рой выглядел куда внушительнее!

Белке, отвергнутой обществом, удалось напугать случайного прохожего почти до дрожи в зубах. Жертва уже готова была отдать кошелек в обмен на право продолжить жизнь на белом свете, но тут молодецкие усы Роя отвалились! Стоило только им упасть на асфальт, как гроза законопослушных граждан снова превратился в олуха… осмелевший прохожий тут же запихал его в мусорный бак и ушел восвояси, не понимая, как он вообще мог испугаться такого придурка!

Кое-как Рой вылез из помоев, отряхнулся и осознал простую истину: бандиту необходима не только харизма, но и недюжинная сила! Иначе так и придется глотать очистки, да пить воду из луж…

Сначала он хотел записаться в тренажерный зал и накачать огромные мускулы, но, когда узнал, сколько на это уходит времени, то сразу отказался от этой затеи. Вместо тяжелой атлетики Рой вооружился самой обыкновенной фомкой, с которой отправился на дело.

Харизматичный и опасный бандит напал на очередного случайного прохожего, надеясь хорошенько поживиться! Но не тут-то было – жертва ударила охотника электрошокером, и они тут же поменялись местами. Хорошо, что Рой успел очнуться до прихода жандармов и поскорее удрать от прохожего, который оказался совсем не лыком шит.

Набив серьезные шишки, бандит как следует призадумался над способом ограбления. Он понял, что подобные господа, как тот тип с электрошокером, могут сильно попортить кровь и довести до скамьи подсудимых, а там, чего доброго, отправят на каторгу, что совсем уж грустно!

Рой придумал интересный способ ограбления с помощью капкана и решил проверить его в тот же вечер. Хитрец поставил ловушку в подворотне и спрятался за угол, чтобы дождаться, пока кто-нибудь попадется.

Наконец появился прохожий, который шагал вперед, не глядя под ноги. Разумеется, он попал в капкан! Рой тут же выскочил из-за угла и ударил его фомкой прямо по голове! Прохожий, охнув, растянулся на асфальте, а хитрый бандит преспокойно обобрал его, проверив каждый карман. Рой взял только бумажник с наличными – кредитки его не интересовали по вполне понятным причинам.

Грабитель удалился с места преступления в ближайший кабак, где заказал свежайшего пива, вкуснейший сыр и хрустящий багет, чтобы отметить успешно обстряпанное дельце в гордом одиночестве. Наконец Рой нашел себя! Но, помните, если вам доведется идти по одной из тысяч подворотен в Париже, то обязательно смотрите под ноги! Не то попадете в капкан, потом очнетесь без денег, с раненной ногой и разбитой головой…