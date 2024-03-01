Queen of the Forest
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Обзор Queen of the Forest

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.89%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Queen of the Forest

Иоганн отправился в лес за хворостом вместе с друзьями. Подбирая одну палку за другой, он не заметил, как ушел от остальных в глубь чащи. Приятели то ли отстали, то ли вообще пошли в другую сторону – короче говоря, нашего героя угораздило заблудиться.

Иоганн долго ходил кругами, крича волшебное слово «ау!», но, увы, его вопли никто не слышал. Сам не понимая как, он углублялся в чащу, и, наконец, оказался там, куда нога человека не ступала десятки, а то и сотни лет подряд.

Желудок напомнил хозяину о себе громким урчанием! Иоганну очень хотелось есть, но никакой пищи рядом не было и в помине. Хорошо, что нашелся хотя бы ручеек, который помог ему удалить жажду.

Иоганн пробовал наесться ягодами, однако подобная еда только дразнила голодный желудок. В конце концов, он нашел пару грибов и съел, перекрестившись. А потом ему повезло найти еще, и еще – оказалось, под пеньком была целая грибница! Иоганн почувствовал, как голод отступает, а желудок перестал урчать – казалось, жизнь потихоньку налаживается и самое время продолжить поиски какой-нибудь тропинки, по которой можно выбраться из этой проклятой чащобы!

Иоганн вздрогнул, услышав, как его окликнули. Увидев оленя, высунувшего голову из кустов, он обомлел, не веря своим глазам и ушам. Но обитатель леса снова поинтересовался, чего ему, человеку, нужно в заповедной чаще? Рядом из кустов высунулась лисья морда и задала тот же самый вопрос, в конец огорошив Иоганна, который и без того находился в состоянии легкого шока. Поскольку звери не отставали, в диалог с ними вступать все равно пришлось...

Удивленный человек попросил говорящих созданий вывести его из леса, однако те наотрез отказались, заявив, что теперь его судьбу будет решать королева, и если он не хочет сгнить тут среди мха, то пусть немедленно идет за ними! Непрошенный гость заповедного леса побежал следом за лисой и оленем, потому что ему осточертело ходить среди деревьев, и надо было как-то разрешать ситуацию, которая, очевидно зашла в тупик. Эх, лучше бы он остался пить эль на конюшне, так ведь нет – понесло дурака за хворостом вместе с Патриком и его придурковатым братцем!

Наконец звери вывели Иоганна на полянку, посреди которой возвышался трон – на нем сидела женщина неземной красоты, носившая тиару, сверкавшую драгоценными камнями. На плече у нее сидела нахохлившаяся сова, взиравшая на чужака с умным видом. Кожа дамы имела зеленоватый оттенок, но нашего героя это совершенно не смущало – после пяти-семи кружек крепкого эля, даже толстая кухарка Дороти становилась красавицей, а уж эта зелененькая явно была посимпатичнее!

Звери склонились перед королевой леса. Иоганн же продолжал стоять с открытым ртом, поэтому олень хорошенько боднул его под зад, чтобы тот поклонился хоть немного ради приличия. Королева полюбопытствовала, зачем человек пришел в волшебный лес, и тот сразу рассказал о своей беде. Выслушав несчастного, она сжалилась над ним и приказала зверям проводить его до ближайшей тропинки, ведущей к поселениям людей.

Лис хитро увильнул от обязанностей, переложив почетный долг на оленя, который не успел сбежать с полянки, куда подальше. Пришлось рогатому вести заблудившегося человека до той самой опушки, где тот отделился от друзей. Стоило Иоганну только моргнуть, как зверь исчез, а он обнаружил себя сидящим на куче хвороста. Рядом стояли Патрик и его братец, которые пытались докричаться до товарища, находившегося в прострации уже полчаса, если не больше! Мораль сей басни такова: не все звери – скоты, и не все грибы одинаково полезны!

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