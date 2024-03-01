Сюжет 777 Classic

Прежде чем отважиться на какое-нибудь дело, в котором без хорошего везения вам ничего не светит, стоит хорошенько подружиться с Фортуной. Вы думаете, это какая-то там бесплотная фея-удача, которая просто красивая метафора, придуманная гениями словоблудия? Нет, ничего подобного! Фортуна – самое что ни на есть настоящее существо! Правда, бесплотное, словно призрак. Если не верите, то, можете спросить у моего дядюшки, который занимается оккультизмом. А если злые языки уже наплели вам о том, что он, мол, десять лет сидел в дурдоме, то это все ерунда! Во-первых, не десять, а всего два года, во-вторых, это нисколько не умаляет его профессионализма!

Так вот, дядюшка видел Фортуну своими глазами. Это бесплотный дух, который очертаниями напоминает женщину с изящной фигурой. В ходе своих исследований он выяснил, что удача обожает золотые подковы. К тому же она немного подслеповата, поэтому серебро, покрытое позолотой, тоже вполне сойдет. Подковы лучше вешать над дверью – в дом, в кабинет, в туалет, в конце концов!

А еще Фортуна обожает всякие странные мелочи, вроде четырехлистного клевера и кроличьей лапки. На кой черт ей странный цветок и зайкина конечность – никто точно не знает. Но Фортуне безумно нравится и то, и другое.

Дядюшка советовал держать дома тарелку фруктов. Только ни в коем случае их не ешьте! Знайте, что это для Фортуны. Кстати, фрукты следует менять всякий раз, когда появляется характерный запашок. Если начнут летать мошки – тоже самое! Фортуна очень привередлива и терпеть не может тухлятину во всех ее проявлениях.

А еще вам следует держать дома алмаз. И избавьте меня, пожалуйста, от воплей, мол, зачем мне эта Фортуна, если у меня есть такое сокровище?! Помните, эта дама подслеповата. Вполне сойдет и «стекляшка», ограненная для вида. Конечно, Фортуна не так слепа, как, например, Фемида, поэтому впарить ей полную туфту не выйдет. Обработанная «стекляшка» необходима, как ни крути.

Впрочем, есть одна вещица, на которую придется раскошелиться. Вам понадобится золотой колокольчик. Ни серебряный, ни бронзовый или платиновый – все это категорически не подходит! Нужен именно золотой колокольчик. Но есть и хорошая новость – проба не имеет значения! Более того, подойдет колокольчик из красного, белого или розового золота. Дядя рекомендовал звонить в него пару раз в день. Разумеется, колокольчик следует поддерживать в чистоте и хотя бы иногда протирать от пыли.

Вроде бы Фортуна ни разу не математик, однако эта стерва обожает цифры! Правда, не все, а только семерку. А самое любимое число у Фортуны «семьсот семьдесят семь». Чем чаще оно будет встречаться в вашей жизни, тем лучше. Только не стоит перегибать и изрисовывать семерками весь дом, а то люди могут это неправильно понять и стараниями «доброжелателей» вы окажетесь в психушке, как дядюшка.

По какой-то странной причине Фортуна гораздо больше любит мужчин, нежели прекрасных дам. Может быть, изящная женская фигура духа – не просто очертания, а самая что ни на есть суть леди-удачи.

Говорят, автоматы нравятся Фортуне больше прочих азартных развлечений. Если вы хотите сыграть с максимально возможным везением, то выбирайте именно те, которые так или иначе связаны с ее любимым числом. В названии слота есть три семерки? Ну и отлично, тогда вам обязательно повезет!