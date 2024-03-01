Сюжет 81 Vegas Magic

Примерно 81 год назад в Вегас приехал оккультист, занимавшийся магией в самых разных ее проявлениях. Он выиграл в рулетку миллион долларов. Выйдя из казино, счастливчик попытался перейти дорогу, но увы, судьба так и не дала ему шанса воспользоваться кучей денег – его переехал свиновоз, везущий поросят откуда-то из западной Аризоны.

В кармане у оккультиста лежала бутылочка с волшебным зельем. Его тело упало на асфальт, склянка разбилась и ее содержимое утекло в коллектор. Капли зелья попали на куклу Барби, которую хозяйка или ее родители выбросили за ненадобностью. Игрушка сразу похорошела, подросла и у нее появилась душа. Ожившая кукла решила стать феей. Собственно, почему бы и нет, мы живем во времена сильных и независимых женщин, которые могут все: баллотироваться в президенты, служить в армии, писать стоя – ох уж этот век возможностей, порожденный разгулом феминизма!

Правда, кукла действительно могла претендовать на звание феи, потому что в ней содержалась магическая сила. Она несла в себе частичку удачи и могла становиться невидимой. Фея прекрасно понимала, что выглядит не совсем так, как люди. Пару раз она явилась случайным прохожим – оба джентльмена рухнули, увидев, мягко говоря, необычное создание, появившееся из воздуха. Тем не менее, испугались они совершенно напрасно! Фея не хотела никому зла – она могла лишь подарить немного удачи... или наоборот очень много!

Впрочем, некоторые люди оказались менее впечатлительными. Они видели ее, но не слишком распространялись на этот счет, опасаясь заслужить репутацию городских сумасшедших.

Между тем фея, рожденная в канализации, действительно может помочь разбогатеть. Достаточно одного прикосновения этого создания и все – удача будет сопутствовать вам целый день! После такого определенно стоит отправиться в ближайшее казино и сорвать большой куш!

Мало кто знает, что существует целый ритуал, позволяющий вызвать фею удачи, которая обитает в Вегасе. Вы должны находиться в пределах города, потому что уже в пригороде совершать все действия, описанные ниже, будет просто бессмысленно.

Возьмите позолоченную звезду или золотую. Начертите круг, состоящий из «семерок», и положите ее внутрь. Позвоните в золотой колокольчик, и фея появится. Не забудьте приготовить свежие фрукты и ягоды! Обязательно принесите ей дары, иначе она может просто исчезнуть. В последнем случае везения с вами останется ровно столько, сколько было и до проведения ритуала.

Фея может явиться или оставаться невидимой. Если она захочет показаться, то не нужно открывать рот в удивлении. И не стоит морщить нос от запаха канализации, который сопровождает ее повсюду. Просто позвольте волшебному созданию прикоснуться к вам и все – после этого вы станете настоящим счастливчиком, которому только и остается, что пойти в казино, да выиграть джек-пот!

Помните! Магия феи действует одни сутки. По истечении 24 часов вы снова будете обычным человеком, а не баловнем судьбы, к которому деньги текут рекой. Не стоит задерживаться в казино слишком долго, иначе можно потерять то, что подарит вам щедрая Фортуна! И, да, вызывать фею чаще, чем один раз в год не рекомендуется, иначе со временем она просто перестанет к вам приходить.