Сюжет Thor of Asgard

Когда боги стали полноправными хозяевами Асгарда, Тор по праву занял один из царственных чертогов. Время от времени от путешествовал по небесам и в одну из таких прогулок ему довелось встретить прекрасную валькирию. Отважная воительница наслаждалась пивом, беседуя с Локи. И слепому было очевидно, что разговор имеет романтический подтекст.

Тор подобрался ближе, надеясь подслушать беседу. С первых слов ему стало ясно, что валькирия просто дружит с Локи: никаких чувств с ее стороны не наблюдается. С другой стороны, самый хитрый бог обхаживал воительницу как мог, надеясь затащить ее в своей чертог утехи ради. Конечно, проклятие «френдзоны» действует даже на богов и, казалось, от него нет никакого спасения. Да только бог обмана хитер как тысяча демонов! Кто знает, вдруг Локи удастся обмануть «френдзону»...

Тор решил действовать на опережение и начал охмурять красавицу, отодвинув конкурента самым наглым образом. Разумеется, обладатель такого шикарного молота не мог не впечатлить валькирию. Одно слово, другое, третье и вот у них уже закрутился роман...

Правда, воительница выдвинула Тору одно железобетонное условие: он не будет мешать ей общаться с Локи и позволит пить столько пива, сколько захочется. Конечно, одному из властителей Асгарда это не очень понравилось, потому что все эти «лучшие друзья» вечно лезут в личную жизнь, а потом еще и выпихивают тебя с наглой мордой, мол, извини, но теперь она любит меня, а ты теперь иди-ка погуляй!

Между тем Локи наглел все больше, а валькирия все меньше времени проводила с Тором. И ребенку было понятно, что рано или поздно бог обмана выберется из «френдзоны». Пожалуй, Локи имел все шансы стать первым, кому удастся избавиться от одного из самых устойчивых проклятий!

Тор понимал, к чему все идет. Взяв в руки Мельнир, он, наплевав на данный обет, бросил вызов Локи. Впрочем, Тор ничем не рисковал – в состязании силы у противника не было ни единого шанса. Локи согласился на дуэль, разумеется, строя из себя ничего не понимающего «друга», которому хотят набить морду вообще ни за что...

В назначенный день боги встретились. В руках у Тора был Мельнир, у Локи – ничего, кроме хитрости и коварства. Они сошлись в бою не на жизнь, а насмерть! Стоило Тору взмахнуть громовым молотом, как его противник стал невидимым. Локи насмехался над ним так, как только мог!

Разъяренный Тор махал своим орудием, пытаясь задеть коварного врага, но, увы, все его попытки были тщетны. Пытаясь убить Локи, он и сам не заметил, как оказался на краю небес. Сделав неосторожный шаг, Тор свалился в Мидгард, где жили люди...

Проклиная Локи, низверженный бог многие недели добирался обратно. Наконец, Тор снова оказался в Асгарде. На этот раз он не стал вызывать Локи на дуэль, потому что все равно хитрый прохвост сделает какую-нибудь пакость вместо честного боя. Вместо прямого противостояния Тор решился на военную хитрость – он выследил Локи и как следует шарахнул его молниями Мельнира!

От такого удара бог лжи и обмана едва не превратился в седовласого старца. Локи понял, что шутки кончились и валькирию придется оставить. С тех пор он всячески вставляет Тору палки в колеса. Впрочем, дело тут не только в воительнице, которую они не поделили – просто у Локи такой характер!