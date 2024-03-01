Сюжет Hotline

В машине, остановившейся недалеко от входа в Первый Нью-йоркский музей, сидели трое: Мэри, Ричард и Гарри – двое полицейских и их подруга в очередной раз обсуждали простой и незатейливый план, который должен был решить все проблемы. Неделю назад в храм искусств и антиквариата привезли коллекцию реликвий, принадлежавших какому-то там королю, и Ричард даже попытался просветить друзей относительно того, кто он такой и чем знаменит, покручивая в руке очки и обдумывая дальнейший план действий. Но Мэри исторические перипетии совершенно не интересовали, а в кудрявую голову черного Гарри бесполезно было внедрять что-то прекрасное и вечное, потому как он вообще никогда особым интеллектом не отличался.

Мэри страсть как любила разного рода драгоценности! А Гарри терпеть работать, как, впрочем, и Ричард, который и придумал дерзкий план. Благо у ребят были значки, а директор Первого Нью-йоркского музея испытывал благоговейный страх перед «копами», к тому же Мэри прекрасно владела магией большой груди, которая способна творить настоящие чудеса, конечно, если сама «волшебница» хоть немного умнее Гарри.

Директора музея уже предупредили о приходе эксперта, который должен произвести оценку реликвий. Разумеется, ни кто-нибудь, а сам глава федерального бюро экспертизы, в роли которого выступал Ричард – ну и как тут отказаться! Наследие короля, имя которого никому особ не интересно, находилось в специальной комнате. Вместе с директором и парочкой музейных сотрудников. Конечно, внутри полно охраны, но разве это проблема...

Гарри и Ричард проводили «эксперта», и музейная служба безопасности не особенно суетилась, увидев двух коллег по цеху, которые на самом деле были первостатейными жуликами. Магия полицейского значка – то же та еще сила!

Вырубить двоих было легко. Проще только закинуть гранату с усыпляющим газом, который отправил спать и директора и музейных экспертов. Оставалось только забрать наследие короля: корону, колье и диадему, хотя последние, скорее, принадлежали его супруге, а иначе история предупредила бы нас об альтернативной ориентации Людовика... или Генриха, или Карла, как там его? Да и неважно, черт с ним!

Дерзкий план шел как по маслу. Оставалось покинуть музей с каменными лицами, делая вид, будто ничего не произошло. Один из сотрудников музейной службы безопасности открыл было рот, заподозрив неладное, но Мэри тут же взяла его в оборот. Оказалось, уболтать охранника, подразнивая источниками магии пятого размера, легче легкого. Тем временем, Гарри и Ричард продолжали шагать к выходу, сохраняя невозмутимые лица, как и полагается верным служителям закона. Или грабителям с полицейскими значками, решившим этот самый закон обойти.

Троица покинула музей, однако они прекрасно знали – скоро их хитрый план станет достоянием общественности, новостным поводом и эксперты всех мастей, пожалуй, назовут маленькую шалость самым наглым ограблением в истории! Друзья сели в машину и погнали в условленное место, в котором планировали переждать бурю, а потом дернуть в другой штат и так далее, пока не пересекут границу с Мексикой. Главное только пересечь так называемую «горячую линию» и все – можно забыть о нужде до конца своих дней!

А, согласитесь, неплохо было бы разбогатеть на королевском добре? У вас тоже есть шанс стать самым настоящим миллиардером – попробуйте перехватить трех грабителей, пока они пытаются добраться до своей берлоги!