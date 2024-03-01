Hotline
Видеообзор
DEMO

Обзор Hotline

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.13%-97.04%
Max Win
Max Win: X400
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Hotline

В машине, остановившейся недалеко от входа в Первый Нью-йоркский музей, сидели трое: Мэри, Ричард и Гарри – двое полицейских и их подруга в очередной раз обсуждали простой и незатейливый план, который должен был решить все проблемы. Неделю назад в храм искусств и антиквариата привезли коллекцию реликвий, принадлежавших какому-то там королю, и Ричард даже попытался просветить друзей относительно того, кто он такой и чем знаменит, покручивая в руке очки и обдумывая дальнейший план действий. Но Мэри исторические перипетии совершенно не интересовали, а в кудрявую голову черного Гарри бесполезно было внедрять что-то прекрасное и вечное, потому как он вообще никогда особым интеллектом не отличался.

Мэри страсть как любила разного рода драгоценности! А Гарри терпеть работать, как, впрочем, и Ричард, который и придумал дерзкий план. Благо у ребят были значки, а директор Первого Нью-йоркского музея испытывал благоговейный страх перед «копами», к тому же Мэри прекрасно владела магией большой груди, которая способна творить настоящие чудеса, конечно, если сама «волшебница» хоть немного умнее Гарри.

Директора музея уже предупредили о приходе эксперта, который должен произвести оценку реликвий. Разумеется, ни кто-нибудь, а сам глава федерального бюро экспертизы, в роли которого выступал Ричард – ну и как тут отказаться! Наследие короля, имя которого никому особ не интересно, находилось в специальной комнате. Вместе с директором и парочкой музейных сотрудников. Конечно, внутри полно охраны, но разве это проблема...

Гарри и Ричард проводили «эксперта», и музейная служба безопасности не особенно суетилась, увидев двух коллег по цеху, которые на самом деле были первостатейными жуликами. Магия полицейского значка – то же та еще сила!

Вырубить двоих было легко. Проще только закинуть гранату с усыпляющим газом, который отправил спать и директора и музейных экспертов. Оставалось только забрать наследие короля: корону, колье и диадему, хотя последние, скорее, принадлежали его супруге, а иначе история предупредила бы нас об альтернативной ориентации Людовика... или Генриха, или Карла, как там его? Да и неважно, черт с ним!

Дерзкий план шел как по маслу. Оставалось покинуть музей с каменными лицами, делая вид, будто ничего не произошло. Один из сотрудников музейной службы безопасности открыл было рот, заподозрив неладное, но Мэри тут же взяла его в оборот. Оказалось, уболтать охранника, подразнивая источниками магии пятого размера, легче легкого. Тем временем, Гарри и Ричард продолжали шагать к выходу, сохраняя невозмутимые лица, как и полагается верным служителям закона. Или грабителям с полицейскими значками, решившим этот самый закон обойти.

Троица покинула музей, однако они прекрасно знали – скоро их хитрый план станет достоянием общественности, новостным поводом и эксперты всех мастей, пожалуй, назовут маленькую шалость самым наглым ограблением в истории! Друзья сели в машину и погнали в условленное место, в котором планировали переждать бурю, а потом дернуть в другой штат и так далее, пока не пересекут границу с Мексикой. Главное только пересечь так называемую «горячую линию» и все – можно забыть о нужде до конца своих дней!

А, согласитесь, неплохо было бы разбогатеть на королевском добре? У вас тоже есть шанс стать самым настоящим миллиардером – попробуйте перехватить трех грабителей, пока они пытаются добраться до своей берлоги!

Провайдер
NetEnt
NetEnt
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches