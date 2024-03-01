Siren’s Riches
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Обзор Siren’s Riches

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 95.73%
Max Win
Max Win: X22307
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Siren’s Riches

Если вы думаете, что самая страшная напасть в Карибском море – злобные пираты, которые рыщут по волнам в поисках торговых кораблей, то вы сильно заблуждаетесь! Сотни, а может и тысячи моряков стали жертвами сирен. Еще неизвестно, кто хуже для морского волка – русалки или эти твари, притворяющиеся прекрасными нимфами... впрочем, скорее, вторые, потому как с первыми сразу все понятно.

Сирены заманивали моряков ангельскими голосами. Их песни окутывали всю команду, словно магия, которая мешала очарованным видеть истинное происходящее на самом деле. Жертвы спускали на воду шлюпки и сами плыли в лапы смерти. Моряки слышали великолепное пение и видели красавиц, но за секунду до того, как на их шеях смыкались клыки, чары исчезали. Последнее, что видели жертвы, были жуткие лица, искаженные злобой, и когти, которым сирены рвали свежую плоть.

Чудовища, умело прикидывающиеся красавицами, продолжали убивать. Больше крови они любили только золото. За годы зверств в Карибском море сирены накопили несметные богатства: монеты, драгоценные камни, разные артефакты – чего только не было в их логове!

С каждым годом в море погибало все больше людей. Правда, в существование сирен мало кто верил – истории о них воспринимались как страшная сказка на ночь. Впрочем, находились и такие мореплаватели, которые не сомневались в их существовании, например, Дениелс – капитан шхуны «Святая Мария», который решил устроить охоту на коварных тварей. Перед самым выходом в море он и вся его команда залепили уши воском. Конечно, это было не очень удобно – приходилось переговариваться жестами, но с Дениелсом плавали опытные матросы, знавшие свое дело как самого себя.

Вскоре боцман заметил в подзорную трубу странных созданий, сидящих на отмели. Они были очень похожи на русалок, только гораздо страшнее! Лица мертвых старух ужасали моряков до глубины души. Едва Дениелс взглянул в подзорную трубу, как тотчас понял, что кто это. Возможно, сирены уже начали петь, но, к счастью, их голоса никто не слышал.

Вооружившись пороховыми пистолетами, матросы спустили шлюпку на воду и поплыли на отмель. Сирены и не думали бежать – они даже не догадывались, что к ним плывут вовсе не жертвы, а самые настоящие охотники.

Когда вооруженная команда сошла на берег, чудовища попытались сбежать! Еще бы, вместо желания кинуться в объятия они увидели только злые колючие взгляды и пистолеты, направленные прямо на них. Через мгновение половина сирен упала, словив пороховой заряд – одни остались бе головы, в других зияла дыра, размером с обеденную тарелку...

Правда, матросы умудрились поймать одну. Последняя сирена, которой повезло остаться в живых, согласилась показать пещеру, набитую золотом, в обмен на жизнь. Она больше не пыталась петь чарующие песни – стоило бы только ей открыть клыкастую пасть, как ее бы тут же угостили порохом.

Моряки долго вытаскивали золото на поверхность. Сирена тем временем сидела в сетях и одаривала моряков злобным оскалом, однако она не пыталась вылезти или спеть волшебную песню, превращающую мужчин в очарованных зомби.

Среди найденных сокровищ Дениелса особенно впечатлила огромная жемчужина, которая едва помещалась в обе руки! Он забрал ее себе на правах капитана, а остальную добычу приказал разделить на всех. Перед тем как отплыть с отмели, Дениелс хотел пристрелить сирену, но, обернувшись увидел лишь порванные сети. Чудовище выбралось и до сих плавает где-то в Карибском море...

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