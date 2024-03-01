Сюжет Raiders of the Lost Book

Боб и Тори исследовали десятки пирамид в поисках ценных артефактов. Часть находок они оставляли в своей коллекции, другие продавали – многие ценители были готовы заплатить за уникальные древности большие деньги!

Потерянную книгу искатели приключений решили оставить себе. Говорят, в древности с ее помощью вызывали Анубиса! Сколько в этом правды – кто ж его знает?..

Впрочем Боб и Тори не оставляли надежду выяснить ответ на этот вопрос, правда, сначала им надо было отыскать книгу. Последним человеком, который владел этим артефактом, был верховный жрец Анубиса Миминутри. Он служил фараону Потатепу IV, прославившемуся как любитель разного рода оккультных делишек.

С помощью Потерянной книги Миминутри вызвал Анубиса и попросил бессмертия от имени фараона. Разумеется, для правителя, не себе, ни в коем случае! Услышав эту просьбу, Анубис аж пасть скривил – чего-чего, а такой наглости от смертного он не ожидал, пусть даже тот и является наместником Амона Ра на земле!

По всей видимости, фараон хотел избежать справедливого суда, в результате которого мог отправиться в рай или ад, а, может, ему просто хотелось вечно сидеть на троне Египта – история умалчивает об истинной причине странного желания. В любом случае Анубис, фыркнув, отказал в исполнении этой просьбы и попросил предупредить фараона, чтобы тот больше не обращался к нему со всякой ерундой.

Жрец передал Потатепу IV божественные пожелания. Впрочем, тот им не внял. Правитель забрал у жреца книгу, чтобы призвать Анубиса лично. Фараон хотел поговорить с великим божеством с глазу на глаз. Благо Потерянная книга упрощала ритуал вызова настолько, что его смог бы провести кто угодно, хоть погонщик мулов!

Фараон отправил Миминутри восвояси и прогнал вельмож с глаз долой, запретив входить в тронный зал до особого распоряжения. Прочитав заклинания из книги, он вызвал Анубиса. Призванный бог предстал перед ним и поинтересовался, чего ему нужно? В ответ фараон снова начал просить бессмертия.

Раздосадованный Анубис объяснил ему, насколько это не конструктивное решение! Тем более, таким образом, будет нарушен план Амона Ра по отделению агнцев от козлищ – когда первые отправляются в рай, а вторых судья обрекает на вечные муки в царстве тьмы. Собственно, сам Анубис и выполняет эту работу, которую ему поручил отец всех богов.

Потатеп IV не унимался! Он продолжал просить, надеясь получить столь желанное бессмертие. Анубис, устав объяснять глупому правителю все тонкости и перипетии мироздания, махнул рукой и ушел в портал, облаяв Потатепа IV так, будто он был простым смердом, а не фараоном!

Конечно, Боб и Тори прекрасно знали общеизвестную легенду. Они отправились в экспедицию, надеясь найти легендарную Потерянную книгу, которую, согласно преданию, жрецы оставили в пирамиде, ставшей последним домом для Потатепа IV.

Боб упорно верил в то, что артефакт, который они ищут, содержит в себе особую силу! Кто его знает, может, действительно получится вызвать Анубиса и побеседовать с древним богом…

Тори относилась к легендам скептически, однако все равно она была рада заполучить легендарный артефакт в их с Бобом коллекцию, которой мог бы позавидовать любой ценитель. И вот они прибыли к пирамиде Потатепа IV. Вы можете войти туда вместе с ними прямо сейчас и попытаться найти легендарную Потерянную книгу!