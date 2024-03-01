Сюжет 777 Candies

Мегги слишком много гуляла! Целыми днями она пропадала на улице, и мама начала беспокоиться, когда поняла, что видит любимую дочку только перед сном. Вскоре у Мегги начались проблемы с успеваемостью в школе. Конечно, о какой учебе может идти речь, если все время пропадать на улице, да играть с другими детьми...

Увидев, сколько двоек Мегги нахватала только за последнюю неделю, мама пришла в ужас! Казалось, самое время запереть дочку дома и заставить учиться как следует! Именно это мама и сделала, разумеется, исключительно ради блага любимого чада.

Теперь Мегги шла домой сразу после школы и проводила за уроками все свободное время. Ей очень хотелось сбежать на улицу, но мама сразу разворачивала ее обратно, пресекая любую попытку покинуть дом.

Однажды юная ученица сидела в своей комнате и пялилась в окно, скучая по своим подругам. Вдруг она услышала тихий шорох под кроватью – оттуда вылезла мышь! Серый обитатель подполья заговорил человеческим голосом и попросил помочь ему. В награду он обещал исполнить любое желание девочки.

Мегги попросила у него шапку невидимку и засмеялась, довольная своей шуткой. Мышь достала из неоткуда шапку, надела на себя и исчезла, а потом сняла и снова появилась, заговорщически глядя на девочку, которая смотрела на нее, открыв рот. Оказалось, серый гость был настоящим волшебником! К тому же он служил мышиному королю. Его повелителю захотелось пополнить казну сладостями, но вот беда – всему семейству грызунов запрещено появляется в Стране Конфет даже под видом туристов! Эх, угораздило же мышиного короля поссориться с верховным леденцом...

Мегги спросила, что от нее требуется. Волшебник, взмахнув хвостом, уменьшил ее до размера обычной мыши и попросил принести семьсот семьдесят семь конфет из той самой страны. Разумеется, он согласился проводить девочку до границы.

Они спустились в мышиную нору под кроватью и долго-долго шли по темными переходам. Наконец им удалось найти светящийся портал, за которым стояли двое конфетных стражей, вооруженных алебардами.

Волшебник мышиного короля показал, куда складывать сладости и пригласил девочку войти в портал. Мегги тотчас отправилась в Страну Конфет, собираясь погрузиться в мир сладостей! Разумеется, она рассчитывала не только принести семьсот семьдесят семь конфет, но еще и порадовать себя любимую вкусными лакомствами.

Стражи пропустили Мегги, не задавая лишних вопросов. И тут ей пришлось хорошенько поработать грузчиком – конфеты, мармеладки и леденцы казались маленькой девочке нереально огромными и тяжелыми! Но Мегги была готова на все ради шапки невидимки, благодаря которой она смогла бы уходить гулять, когда захочет, не опасаясь получить шлепок от мамы!

Девочка работала не покладая рук несколько часов. К концу предельно простой, но очень тяжелой миссии она еле передвигала ноги. Наконец, Мегги отнесла через портал семьсот семьдесят седьмую конфету. Волшебник мышиного короля отдал ей шапку-невидимку и проводил до самой комнаты. На прощание он вернул девочке ее рост и исчез в темном лазе, поспешив с радостными новостями к своему повелителю.

А Мегги, несмотря на усталость, надела волшебную на голову и побежала гулять. Конечно, мама ничего не заметила, кроме звука хлопнувшей двери.