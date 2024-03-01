Сюжет Lucie’s Cat

Добрая старушка Люси обожала кошек! Она содержала четырех любимцев, в которых души не чаяла. Впрочем, в ее жизни присутствовали не только котики – Люси дружила с Матильдой, которая была такой же «кошатницей» до мозга костей. Время от времени они встречались, чтобы посидеть, поговорить, выпить чаю или чего покрепче.

Однажды Люси купил красивый ошейник и игрушку в виде мыши. Кошки обрадовались, рассчитывая заполучить обе вещицы, однако хозяйка убрала их в шкаф и заперла на ключ. Через день она собралась в гости к подруге и взяла игрушку с ошейником – тут-то домашние любимцы и поняли, что это подарки для котов Матильды! Вот значит как: чужим – все самое лучшее, а вы, мои милые, родные, сосите лапки?! Чудовищная несправедливость…

Наконец, Люси собралась ехать. Она попрощалась с недовольными любимцами, пообещав вернуться вечером, и отправилась к подруге. Котики переглянулись, подумав об одном и том же – самое время отомстить хозяйке!

Рыжий подошел к холодильнику, заурчал и начал царапать наклейки, которые Люси прилепила на дверцу. Потом он с помощью остальных открыл дверцу и вытащил оттуда огромную рыбину! Котики закрыли холодильник, а лакомство дружно сожрали, разбросав остатки по полу.

Рози, которая хотела заполучить ошейник больше всех, выпустила когти, недовольно смотря на занавески. Киса вцепилась в ткань и лезла вверх, мяукая, пока шторы не упали вместе с карнизом. Упав на лапы, Рози радостно замяукала – это была маленькая победа!

Тим посмотрел сверкающими зелеными глазами на аквариум, в котором плавала золотая рыбка. Конечно, ему бы и в голову не пришло покуситься на нее, но простить такое подлое предательство, которого от Люси никто не ожидал, просто невозможно! Тим вскарабкался на стол и, облизываясь, посмотрел на рыбку, которая понимала, к чему все идет – она попыталась лечь на дно, но кот все равно дотянулся, подцепил добычу когтями и отправил прямо в мурчащую пасть! Остальные радостно мурлыкали, поддерживая находчивый поступок товарища…

Черныш оглядел комнату и увидел на подоконнике маленький клубок. Он жить не мог без этой игрушки! Конечно, Черныш сдерживал разрушительный инстинкт ради спокойствия Люси, но теперь ему сами боги велели выпустить темную сторону своей натуры. Что тут началось! Катая клубок, Черныш забыл обо всем на свете! Кроме того, он умудрился разбить две декоративные вазы – одну в комнате, другую – в прихожей, а там уже и клубок размотался.

Естественно, Черныш не стал останавливаться на достигнутом! Он запрыгнул на стол и спихнул вниз коробку с нитками, в которой лежал еще один клубок – размером в три раза больше первого! Этого хватило на всех – четверо котиков радостно бегали по всему дому, полностью отдавшись одному из самых увлекательных занятий на свете.

Пушистые любимцы перевернули дом Люси с ног на голову! Когда она вернулась домой, то просто упала на изодранный диван и начала тихо ругаться, припоминая самые нецензурные слова, какие только знала. А котики сидели рядом и терлись о ноги хозяйки, довольно мурлыкая.

Люси решила наказать любимых беспредельщиков, лишив их всех радостей жизни на целый год – никаких игрушек и лакомства, только корм и самый дешевый! А потом и вовсе подумала о том, что если еще раз такое повторится, то просто утопит блохастых в пруду к чертовой матери…