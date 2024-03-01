Сюжет Mad Cabs

Майк проклинал такси, которым пользовался второй год подряд! После того как бывший владелец продал свой бизнес, его выкупили какие-то придурки и все – один из лучших сервисов в городе стал настоящим вертепом!

Неделю назад таксист, везший Майка в гости к приятелю, заскочил за дамой легкого поведения, которую, видите ли, надо было «отвезти на точку». Пассажир, опоздавший на встречу с другом, высказал водителю все, что думает о нем, и написал жалобу, на которую отреагировали стандартной отпиской, мол, мы примем самые суровые меры. Через неделю Майка вез тот же таксист. В ответ на вопрос о том, насколько суровыми были меры, которые к нему применили, тот парень лишь пожал плечами.

Пару недель назад Майк познакомился с девушкой. Красавица была всем хороша, но, увы, жила она в неблагополучном районе. Кавалеру приходилось добираться к своей даме чуть ли не на собаках, потому что чертовы таксисты отказывались везти клиента на ее адрес. Они, понимаете ли, боятся бешеных черных, которые сразу хватаются за пушки, если им что-то не понравится, например, лицо случайного прохожего покажется слишком «белым»!

Знакомый посоветовал Майку обратиться в «Нубер». Он последовал его совету без особого оптимизма и то лишь потому, что в том такси, которое когда-то было одним из лучших, его просто достали. Сервис оказался, в целом, неплохим, хоть и со странностями.

Во-первых, у них есть водители, работающие на моторикшах. Это азиаты, большинство из которых таскали подобные тележки у себя на родине. Теперь они радостно улыбаются каждому пассажиру, ведь им больше не нужно впрягаться, словно лошади, и бежать, да так, что б пятки сверкали. Если хотите прокатиться на моторикше, то просто скажите об этом оператору.

Во-вторых, в «Нубере» полно классических желтых авто с шашечками. Универсальные рабочие лошадки выезжают на вызовы чаще других машин. Ну, собственно, чего тут объяснять? Наверняка вы ездили в таких много раз. Ничего нового «Нубер» вам не предложит. Разве что вылизанный салон, да водителей, которые гоняют, как сумасшедшие. Впрочем, беспокоиться не стоит – все таксисты в «Нубере» являются настоящими асами вождения!

Возможно, вам нужна реально классная тачка? В «Нубере» можно арендовать лимузин. Правда, напитки, девки и кальян не прилагаются, но вы можете и сами позаботиться об их появлении в салоне. Машина роскошная – великолепная тачка подойдет и для встречи деловых партнеров, и для поездки по городу, если вы какой-нибудь черный рэпер, который спит на мешках с долларами.

Еще в автопарке «Нубера» есть черные бьюики. Эти авто отлично подойдут пассажирам, которые хотят проехаться на такси из далекого прошлого. Впрочем, внутри все сделано на современный лад.

Обычно безумные водители, которые едут так, словно за ними черти гонятся, прибывают по вызову в течение двух минут. Если потребуется, заказывайте авто заранее. Такси приедет точно в срок, потому что за опоздания их бьют палкой по мягкому месту. Ходят слухи, будто бы в «Нубере» практикуются подобные воспитательные меры! Палку вручают какому-нибудь азиату и обещают дать ему целую чашу риса, если он накажет всех провинившихся, проявляя должное усердие и фанатизм.

А еще в «Нубере» бывают счастливые часы! Если вы попадете на одну из таких акций, то закончите поездку с полными карманами. Попробуйте вызвать такси прямо сейчас, вдруг повезет!