Сюжет Cygnus

Джордж никогда не верил в то, что пирамиды построили древние египтяне! Серьезно, ведь это просто несусветная чушь! Как могли глупцы, считающие жуков-навозников святыми, создать такие архитектурные сооружения?! Между блоками пирамиды даже иглу нельзя просунуть! А между тем современные строители не в силах повторить то, что создали тысячелетиями ранее их коллеги, которые не знали, сколько будет «два на два». Да это просто абсурд!

Джордж искренне верил в то, что древнеегипетские инженеры и архитекторы имеют к пирамидам примерно такое же отношение, как двери в здании театра к происходящему на сцене. Его теорию подтверждало упоминание неких «иных богов», которые встречались в самых ранних папирусах. Еще Джорджу удалось найти интересный факт: с ними как-то связаны реликтовые пластины, на которых изображены кошка, цапля и верблюд. Две из них он отыскал в разных уголках Египта. Оставалось раздобыть третью – ту самую, на которой неизвестный изобразил кошку. Нетрудно догадаться, что Джордж бросил на поиски все силы, благо в его распоряжении были отцовские миллионы, доставшиеся по наследству.

Разумеется, пластину нашли. Правда, она хранилась в частной коллекции одного очень богатого человека. И хуже всего было то, что богатей, владеющей бесценной реликвией, никак не желал с ней расставаться! Между тем Джордж интуитивно чувствовал, что без третьей пластины дальше продвинуться не получится. Оставалось только одно – украсть ее самым бессовестным образом! Конечно же, науки ради, а не наживы для.

Джордж нанял профессионалов своего дела за бешеные деньги. В контракте с компанией наемников фигурировала такая сумма, от которой даже его – человека более чем обеспеченного, начала потихонечку душить жаба. Но ничего не поделать – иногда наука требует жертв, в том числе и финансовых.

Наемники успешно выкрали пластину, несмотря на то, что один из ушедших на дело провалился в ров с крокодилами, а другого заживо съела стая китайских боевых кошек. Тем не менее, третий сумел вернуться живым, и Джордж получил третью пластину.

Пока наемники выполняли непростое задание, Джордж продолжал изучать документы и папирусы, пытаясь еще что-нибудь найти об «иных богах». Ему удалось отыскать упоминание храма, который появляется только поздно вечером, когда становится видно созвездие белого лебедя. Джордж решил проверить, удастся ли найти следы «иных богов» по предполагаемым координатам. Тем более, совсем скоро наступит день, когда то самое созвездие засверкает над пустыней…

Экспедиция отправилась на следующий день. Когда отряд прибыл в предполагаемое местонахождение забытого храма, то не нашел там ровным счетом ничего, кроме песка и палящего солнца. Впрочем, следовало дождаться позднего вечера, прежде чем делать скоропалительные выводы…

Время шло, наступил вечер. На небе начали загораться первые звезды. Когда «лебедь» стал полностью виден, появился огромный храм, в который можно было войти через ворота. Правда, они оказались закрыты. Рядом Джордж и его спутники отыскали странный механизм, в который были установлены драгоценные камни. А еще в нем нашлись места для трех пластин…

Увы, никто не мог понять, как работает эта штука. Возможно, у вас получится? Будет здорово, если вы сможете открыть храм «иных богов» – археологи всего мира запомнят ваш подвиг ради науки!