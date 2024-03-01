Going Wild in Vegas Wild Fight
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Обзор Going Wild in Vegas Wild Fight

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X1375
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: нет
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Сюжет Going Wild in Vegas Wild Fight

Долгие годы животным приходилось терпеть дискриминацию – многие казино отказывали в обслуживании братьям нашим меньшим! Еще бы, ведь они царапали пол, кусали посетителей и метили территорию известным образом. Всего за один вечер зал превращался в самый настоящий сарай…

В конце концов, животных перестали пускать в игорные залы. Пернатые и четвероногие были очень расстроены таким поворотом событий! Они устроили акцию протеста, которая продолжалась целый месяц. За это время площадь, на которой животные пытались отстоять свои права на азартные игры, превратилась в помойку. Позже ее пришлось разгребать почти неделю, потому что от нее смердело на весь Вегас!

Городской муниципалитет придумал бескровное решение проблемы: отцы города решили построить отдельное казино для зверей. Конечно, «свиньями» братья меньшие были изрядными, но уж больно выгодным получалось их обслуживание! Выходцы из джунглей часто притаскивали разные сокровища, в том числе драгоценные камни огромных размеров. Домашние животные частенько заимствовали сбережения своих хозяев, разумеется, не спрашивая разрешение. Что ни говори, а денег они приносили немало!

Каждый день в звериное казино приходило множество самых разных животных и птиц. И вот в один прекрасный день владелец устроил Турнир Элвиса! Целый вечер на сцене должны выступать двойники легендарного «короля», пока клыкастые, когтистые, зубастые леди и джентльмены будут наслаждаться игрой в покер. А победитель турнира получит главный приз – алмаз огромных размеров! Эту награду ему вручит сам «король», вернее мистер Буйвол Великолепный, который похож на Элвиса один в один, если не обращать внимания на рога. Хотя, кто знает, может они у него тоже были…

На турнир пожаловали заядлые картежники: кролик, розовый павлин, волк и гриф – в перерывах между поеданием падали, стервятник обожал раскинуть картишки! Конечно, другие участники тоже присутствовали, но все, кто хоть сколько-нибудь разбирался в покере, отлично понимали очевидную вещь – победит один из фаворитов…

И вот начался турнир! Игроки заняли места за столами, первый двойник Элвиса вышел на сцену, раздалась нежная мелодия, и крупье начали сдавать карты.

Кролик, как обычно, долго изучал соперников, после чего начинал играть по-крупному. Волк строил из себя полного идиота, у которого улыбка до ушей – он искусно вводил оппонентов в заблуждение, совершая глупые ставки по мелочи, а потом забирал все за несколько розыгрышей.

Гриф постоянно блефовал и делал это так умело, что было сложно понять, какие карты у него на руках и стоит ли связываться с ним. Соперники совершали ошибки, а мастер своего дела забирал один банк за другим.

Розовый павлин ни черта не понимала в покере! Ей – блондинке от мира птиц, просто везло. Каждый раз на чье-нибудь каре у нее находился флеш-рояль и так далее. Как говорится, дуракам – везет! Тут уж ничего не поделать.

Кстати, в звериное казино пускают людей! Возможно, вы хотите взглянуть на двойников Элвиса или даже принять участие в турнире, или просто посмотреть, как звери соревнуются за покерными столами? В любом случае – добро пожаловать!

Провайдер
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