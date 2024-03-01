Heroes Hunt
Видеообзор
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Обзор Heroes Hunt

Количество линий
Количество линий: 46656
RTP
RTP: 96.65%
Max Win
Max Win: X26000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Heroes Hunt

Тысячи лет назад огромный дракон по имени Вальдор захватил королевство! Огнедышащий монстр испепелял, грабил и насиловал, уничтожая целые деревни самыми извращенными способами! Через какое-то время Вальдору надоело бесчинствовать: дракон потребовал у людей платить ему дань золотом, драгоценными камнями и прекрасными девушками моложе тридцати.

Эх, сколько раз люди пытались уничтожить огнедышащее чудовище! Король посылал к нему отряд за отрядом, переводя понапрасну сотни доблестных рыцарей. Увы, все попытки оказались безрезультатными. Правитель согласился платить дань, и Вальдор вроде бы успокоился. Дракон облюбовал себе пещеру в огромной скале, которая стала его домом.

Так шли годы. Люди регулярно отправляли дань, Вальдор принимал ее с гордым видом и радовался жизни – это была если не идиллия, то какой-никакой мир. Другое дело, что условия, которые выдвинул дракон, многих не устраивали, например, родителей, вынужденных отдавать своих дочерей на потеху чудовищу. Ну и сами дамы тоже были против такого поворота событий, несмотря на легенды об огромном «жезле», какого не сыщется во всем королевстве даже у самого удалого рыцаря!

Однажды королевская стража постучала в дом волшебника Магуса, у которого выросла чудесная дочка. Красавицу собирались вручить Вальдору вместе с остальными дамами. Разумеется, отец был против, но кто он такой, чтобы противиться воле короля? Магус лишь попросил немного подождать и дать ему хотя бы неделю – за это время волшебник обещал что-нибудь придумать. Начальник стражи скептически хмыкнул, но все же дал добро, махнув рукой, однако пообещал прийти через семь дней и забрать девчонку.

Выпросив отсрочку, Магус скорее побежал к своим друзьям – искусному лучнику Арчи и Одноглазому Джо, который орудовал мечом как самый настоящий мастер! Волшебник попросил у них помощи. Магус уже много лет занимался исследованиями, надеясь избавиться от Вальдора, потому что вся эта дань и женоприношения – просто беспредел какой-то!

Магус создал заклинание иллюзий, которое поможет подобраться к дракону поближе, а потом нанести удар! Правда, ему так и не представилась возможность проверить, насколько оно эффективно. Друзья опробовал заклинание на коровах, свиньях и даже курицах – животные в упор не видели подкрадывавшихся к ним людей.

На следующий день Магус, Одноглазый Джо и Арчи отправились в пещеру Вальдора. Неподалеку от входа в дом злобного дракона волшебник применил заклинание на себя и на друзей. Отряд превратился в невидимок! Впрочем, кто знает, дракон ведь не корова и не курица – вдруг не сработает?! На этот случай Магус взял с собой три пузырька зелья телепортации, которое мгновенно перенесло бы его и друзей в безопасное место.

Отважная троица углублялась в пещеру, пока не остановилась у каменной двери, украшенной изображением драконьей головы. С той стороны раздавался храп и посапывание – по всей видимости, чудовище изволило дрыхнуть!

Арчи выстрелил в голову из лука, и каменная дверь с шумом открылась. Вальдор проснулся и очень удивился, когда увидел на пороге своей спальни лишь пустое место. Дракон пожал плечами и снова лег спать, решив посмотреть дверь позже и по возможности починить.

Возликовавшая троица атаковала Вальдора, едва тот сомкнул веки! Одноглазый Джо, ведомый слабоумием и отвагой, бросился на дракона! Арчи начал стрелять в чудовище, а Магус колдовал, что было сил.

Конечно, герои перестарались: достаточно было ткнуть Вальдора мечом в глаз и достать до мозга. Доблестный воин Джо справился с этой задачей на ура! Вальдор благополучно помер, и добро в очередной раз победило зло. Правда, у него тут лежат горы сокровищ... помогите отважным героям вытащить наверх несметные богатства!

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