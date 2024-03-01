Сюжет Arena of Gods – Rise of Medusa

Благодаря любвеобильности Зевса численность населения Олимпа постоянно увеличивалась. Богов становилось все больше, а свободного места все меньше – так продолжалось до тех пор, пока не возникла угроза перенаселения. Да, как ни странно, гора Олимп – вовсе не резиновая!

Зевс не придумал ничего умнее, кроме как изгнать некоторых богов на все четыре стороны. Оставалось только выбрать неудачников, которые отправятся, куда глаза глядят...

Ни о каком жребии не могло быть речи! Очень важно было обставить изгнание богов как нечто абсолютно правильное и закономерное. Зевс долго ломал голову, придумывая способ прогнать с Олимпа собственных детей, и при этом не выглядеть в глазах общественности последним козлом...

Наконец ему в голову пришла отличная мысль: почему бы не устроить бои на арене? Конечно, убить богов просто так не получится, однако проигравших вполне можно вытурить с Олимпа, как никчемных лузеров, которые не оправдали папочкиных надежд.

Зевс приказал Гефесту и другим работягами построить арену, на которой пройдут грандиозные сражения. Кузнец справился в самые короткие сроки – оставалось только пригласить бойцов, зрителей и начать представление.

Разумеется, Громовержец сам выбирали участников из числа тех детей, которые ему нравились меньше остальных. Разослав приказы своим отпрыскам, он вздохнул с облегчением, мысленно поздравив себя с решением проблемы перенаселения.

Наконец наступил долгожданные день. Все обитатели Олимпа едва поместились на огромной арене и с нетерпением ждали, когда боги начнут мутузить друг друга, что есть сил.

Глашатай объявил о начале боев бессмертных и исчез, чтобы больше не мозолить глаза почтенным зрителям. Приглашенные гости, сидевшие на трибунах, засвистели, а бойцы начали готовиться к предстоящей схватке.

Первыми сражались минотавр и огромный электрический дракон. От первого бойца Зевс открестился, но второй метал гром и молнии, которые выдавали его родословную с головой. Кстати, многие зрители поняли хитрый план отца всех богов, и сейчас их интересовало только одно: если с папой все понятно, то кто же матушки этих замечательных созданий, готовящихся разорвать друг друга?!

Тем временем монстры вступили в бой! С первых же минут стало ясно, что дракон сильнее! Минотавр энергично махал боевым топором и злобно мычал, но разве этим можно напугать электрическое чудовище... итак, поединок завершился победой дракона, а его оппонент был изгнан в мир людей.

На ринге появлялись и другие боги, от которых Зевс так хотел избавиться. И вот, наконец, дошла очередь до медузы Горгоны, которая успешно победила в одном бою, в другом, третьем и продолжала успешно продвигаться по ступеням турнирной лестницы. Она просто обращала противников в камень и разбивала получившиеся статуи! А именно от нее Зевс мечтал избавиться больше всего...

Громовержец понимал, кто, скорее всего, станет абсолютным победителем. Тем не менее, он просто обязан был выдворить опасную уродину с Олимпа!

Зевсу ничего не оставалось, кроме как спуститься на арену и самому вступить в бой. Ей-богу, интересно будет посмотреть, кто победит – нерадивый папаша или дочка, которой мог бы позавидовать любой скульптор...