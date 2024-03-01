Fire Hopper
Видеообзор
DEMO

Обзор Fire Hopper

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 94.5% - 96.3%
Max Win
Max Win: X50000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Fire Hopper

Как-то раз возвращался волшебник Мультилох домой с дружеских посиделок. А когда седовласый маг закладывал за воротник, у него всегда «чесалась» волшебная палочка! Казалось, некий дух так и подзуживает его вытворить что-нибудь такое этакое на магической почве! Вот и сейчас Мультилох прилично нагрузился. Разумеется, ему захотелось сделать фокус, бессмысленный и беспощадный...

Остановившись у пруда, маг начал колдовать! Он перебрал все заклинания, которые только знал, кроме призыва разных существ. Волшебник комбинировал магические формулы, перевирал и изменял на свой лад, желая показать всему миру, кто тут гениальный маг. А вовсе не пьянь с волшебной палочкой, как утверждали эти твердолобые идиоты из Академии стихий, у которых хватило глупости выгнать великого Мультилоха, несмотря на прошлые заслуги!

Поколдовав от души, волшебник пошел домой отсыпаться. Прошла ночь, наступило утро и наконец появилась возможность разглядеть, что там наделал старый маг...

Из пруда исчезла вся живность. До того как Мультилох расчехлил волшебную палочку и начал превращать в реальность свои магические фантазии, тут жили рыбки, лягушки и прочие жучки-паучки. Теперь пруд стал почти стерильным. Никакой живности, кроме огромной лягушки, которая сидела на большой кувшинке и смотрела на мир огромными глазами.

Колдовство Мультилоха коснулось и растительности! Вместо цветов из кувшинок росли разноцветные кристаллы, которые поблескивали на под лучами утреннего солнца. Лягушка пыталась спрыгнуть на берег, но, увы, ее удерживала неведомая сила – как только она ни пыталась, да все равно ничего не вышло...

Несколько дней единственная живая душа плавала в пруду и вылезала посидеть на листке. Ночью на берегу появлялись светлячки, но букашки лягушке не товарищи по вполне понятным причинам. Это, скорее, еда, и уж точно никакие не друзья с подругами.

Маясь от безделья, лягушка взяла два кристалла и как следует треснула их друг о друга! Полетели искры и несколько попали прямо на нее! Лягушка загорелась, и попыталась потушить себя, но ничего не вышло, потому как в этому пруду плескалась какая-то неправильная вода. А может просто испорченная колдовством нетрезвого волшебника, который изгалялся, как только мог...

А потом лягушка заметила, что огонь не наносит ей никакого вреда. Более того, она просто не чувствовала пламя, которое спокойно горело там, где заканчивается спина и начинается копчик, за которым следует она самая. Попрыгав немного, лягушка перестала обращать внимание на огонь, продолжавший гореть, не повреждая кожу. Она сидела, пылая словно факел, и надеялась, может, кто-нибудь будет проходить мимо и вытащит ее на берег, но пруд, как назло, находился в таком безлюдном месте, в какие забредают только выжившие из ума или отчаянные искатели приключений.

Кстати, кристаллы-то были драгоценными! Рубины, сапфиры, бирюза и прочие камни сделали кувшинки в пруду поистине бесценными. Возможно, вы хотели бы разбогатеть, не делая при этом абсолютно ничего для обогащения? Тогда вам срочно надо найти то самое озеро, у которого колдовал волшебник Мультилох. И мы знаем, где оно находится! Хотите, проводим вас прямо сейчас? Тогда вперед!

Провайдер
Push Gaming
Push Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Retro Wild Christmas
Retro Wild Christmas
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches