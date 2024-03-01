Сюжет Lucky Clover Lady

Когда первых людей изгоняли из рая, Ева успела прихватить цветок – им оказался четырехлистный клевер. Одно из украшений эдемского сада разрослось по всей земле, и счастливчику, которому повезет его найти, можно только позавидовать!

Первый листок «четырехлистника» притягивает славу, второй – материальное благополучие, третий символизирует вечную любовь, а четвертый дает долголетие – все они содержат в себе частичку божественной магии, которая может превратить жизнь каждого человека в сказку! Конечно, этот цветок не был приспособлен к условиям на земле, и его ждала неминуемая гибель, если б не леди Клевер – именно это чудесное создание помогло ему адаптироваться к нашему миру.

Миниатюрная дама, обожающая цветы, стала матерью первого лепрекона. История умалчивает о том, кем был его отец – очевидно, кто-то низенький, кривоногий, бородатый и рыжий, с большой вероятностью злоупотребляющий алкоголем. Говорят, она может подарить «четырехлистник» любому человеку, если тот все сделает правильно…

Ритуал вызова леди Клевер кажется простым, однако это очень обманчивое впечатление! Проводить его рекомендуется во время радуги после дождя или вечером в пятницу – тогда успех гарантирован, если только призыватель не допустит какую-нибудь ошибку! Для вызова потребуется арфа, лютня, пиво и настойка клевера.

Музыкальные инструменты привлекают внимание леди Клевер. Призывателю следует научиться играть хоть сколько-нибудь сносно – иначе уши волшебной девы свернутся в трубочку, и тогда вызвать ее, увы, не получится. Кстати, леди Клевер предпочитает ирландский фолк. Музыку в других стилях играйте на свой страх и риск!

Настойка клевера заставит ее явиться – это любимый напиток проматери всех лепреконов. Стоит только ей учуять особый аромат, как она тут же появится в нашем мире. Разумеется, нужен стакан побольше, очень большой, литровый, как минимум!

Ну и, конечно же, потребуется хорошее пиво. Люди, которым не раз доводилось обращаться за помощью к леди Клевер, рекомендуют крафтовый эль или лагер получше. Стаут и портер леди не любит. Дело в том, что когда она явится, то первым делом выпьет настойку и потом примется за пиво. Вызывающему следует приготовить два стакана пенного напитка, потому как если он не будет пить вместе с леди Клевер, то она обидится и исчезнет.

Промочив горло пивом, волшебное создание подарит «четырехлистник» и уйдет обратно в свой мир. Клевер следует заговорить при полной луне, а потом убрать под подушку и хранить сорок дней. Очень желательно каждый день смачивать его пивом ирландского производства!

Через сорок дней желание, которое вы загадали, исполнится. Когда это произойдет, следует отнести бутылку эля под дерево и поблагодарить леди Клевер. После уходите, не оборачиваясь! Вернувшись домой, обязательно выпейте стакан хорошего пива. Для ритуала это особого значения не имеет, однако ваша жизнь точно станет лучше.

Возможно, вы не склонны заниматься эзотерикой, но все равно хотите стать богатым и счастливым человеком? В таком случае испытайте удачу за игровым автоматом, посвященным леди Клевер! Конечно, она сама при этом вряд ли явится, но, вы все равно сможете хорошо заработать, если повезет!