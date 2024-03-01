Сюжет Crown & Diamonds: Hold and Win

Король Георг III приказал засадить фруктовыми деревьями и ягодными кустами почти целый гектар земли! Через несколько лет на этом месте вырос огромный сад, который выглядел просто великолепно! Чего здесь только не было: вишни, лимоны, апельсины, арбузы сливы и многое другое…

Георг III приказал варить самое разное варенье едва ли не котлами! Правда, занимались этим исключительно алхимики, которые трудились в лаборатории – по какой-то странной причине на кухню не попало ни ягодки. Впрочем, нельзя сказать, что повара и кухарки сильно расстраивались – как будто своей работы не хватает, а то еще варенье сладенькое тут вари королевской морде, в смысле, его величеству!

Так продолжалось много лет. Каждый раз, когда сбор урожая заканчивался, придворным алхимикам приходилось исполнять обязанности кухарок. Разумеется, ученые мужи возмущались! Они просили, по-крайней мере, объяснить, в чем дело, и почему их заставляют варить джем с повидлом, вместо эссенции философского камня… увы, король молчал. А самые любопытные и вовсе лишались части жалования.

Впрочем, старший алхимик догадывался: тут что-то нечисто! По ночам он ходил в лабораторию вместе с Георгом III и добавлял в котлы порошок, который ему давал сам король. Его величество ничего не объяснял, а просто говорил, что делать, и сильно раздражался, если старший алхимик просил объяснений.

Напарник короля начал искать во всевозможных источниках упоминание подобных действий: серого порошка, варенья, ягод и фруктов, надеясь разобраться в странной затее. Наконец он наткнулся на интересную легенду, которая наводила на определенные размышления – похоже Георг III пытался открыть портал в дом садового гномика, который может исполнять желания! Разумеется, властелин фруктовой магии готов на все, лишь бы человек убрался поскорее и больше никогда его не беспокоил…

При разговоре с глазу на глаз, его величество сознался! Впрочем, он под страхом смерти запретил старшему алхимику говорить об этом с кем-нибудь еще. Оказалось, король никак не мог угадать с пропорциями ягод и фруктов, из которых следовало сварить варенье, способное вступить в реакцию с катализатором – тем самым серым порошком. Впрочем, последний компонент совершенно безвреден и имеет приятный вкус, поэтому труды алхимиков не пропадут даром!

Однажды ночью король снова позвал бессменного напарника исполнять волю своего повелителя. Они снова разбрасывали порошок, надеясь, что в одном из котлов, наконец, появится портал в дом садового гномика.

И вот, чудо произошло! Варение зашипело и превратилось в светящуюся пульсирующую массу, из которой высунулась голова того самого гномика, который возмущенно причитал, что его опять отвлекают!

Король пообещал закрыть портал и больше никогда не беспокоить, если тот наделит его корону способностью создавать алмазы. Садовый гном выругался и направил поток магии на головной убор Георга III. Теперь стоило тому снять корону со своей августейшей головы, как под ней тут же появлялся ограненный алмаз!

Садовый гном недовольно пообещал превратить ту часть короля, которая свисает ниже пояса, в огурец, если его еще раз отвлекут из-за какой-нибудь ерунды и исчез в портале. Георг III пробормотал пару заклинаний, и ворота в другой мир исчезли. Вот так он стал самым богатым королем, приумножая казну каждый день и ничего для этого не делая!