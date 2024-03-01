Сюжет Joker Rush: Cash Collect

Король Эдвард Скаредный обложил налогами всю страну так, как только мог! Конечно, он пытался ввести дополнительные поборы, но с каждым разом это становилось делать все сложнее.

Люди платили за все: право выйти из дома, возможность дышать воздухом, постройку нужника, урожай, выросший в поле – они всегда были должны раскошелиться, что бы ни делали! Проклятье, да ведь даже рыцарей в королевской гвардии обложили налогом за ношение меча. Правда, оружие сначала полагалось купить в королевской кузнице. А во время войны с жалования рыцарей ежедневно удерживали похоронный взнос. Разумеется, вернувшимся с поля брани живыми деньги не возвращали, потому как если они не умерли сегодня, то вовсе не значит, что этого не случится завтра!

Вся страна платила налоги за каждый чих. Эдвард Скаредный пытался обложить данью домашних животных, но коровы, лошади, кошки и собаки упорно игнорировали его указы. Он долго боролся с таким возмутительным поведением, устраивая казни на площади, однако со временем король все же смирился с молчаливым отказом платить налоги. Не подданные, а скоты какие-то, честное слово!

В общем, Эдвард Скаредный вполне справедливо заслужил свое прозвище. В один прекрасный день ему в голову ударила чудесная идея обложить налогами придворных за использование наличных. То есть, если кто-то достанет из кармана хотя бы пригоршню золотых, то ему придется заплатить одну монетку в королевскую казну! Ну и примерно столько же нужно отдать за право убрать деньги обратно в карман, кошелек, суму, да хоть в сапог – вообще без разницы!

С того самого дня по королевскому дворцу то и дело шастали сборщики налогов, присматривая за благородными лордами. В конце концов аристократия научилась незаметно прятать денежки, едва завидев мытарей Эдварда Скаредного. Конечно, герцоги, графы и прочие высокопоставленные особы не сильно обеднели от введенного налога, однако им все же хотелось дать хоть какой-то отпор повелителю, который, казалось, сойдет с ума от собственной жадности.

Со временем Эдвард Скаредный заметил, что с последнего налога в казну поступает все меньше денег. Он и раньше догадывался о хитрости подданных, научившихся обманывать сборщиков, а теперь окончательно утвердился в этой мысли.

Король решил отправить на помощь сборщикам шута Тобина. Ловкий малый знал дворец как свои пять пальцев. Никто и ничто не могло ускользнуть от его внимания!

Поступлений от налога стало гораздо больше! Конечно, его величество остался без шута, но что ж поделать – иногда всем нам приходится идти на отчаянные жертвы...

Тобину очень нравились его новые обязанности. Он всегда появлялся, как черт из табакерки! Люди просто не успевали спрятать деньги – волей-неволей им приходилось раскошеливаться. Ну нельзя же просто так взять и нарушить королевский указ, если ты не корова, кошка или собака!

Однажды Тобин решил приворовывать. Все равно никто не считает, сколько там денег ему удается собрать за день! Каждый раз шут откладывал себе пару золотых на безбедную старость.

Однажды Тобин пригласил к себе в каморку кухарку, чтобы весело провести время. Девка увидела целый сундук золота и разболтала всем на кухне о том, что шут-то оказывается сказочный богач! Постепенно слух добрался и до короля. Эдвард Скаредный отправил стражу обыскать каморку Тобина, и доказательства его преступлений были найдены. Целый сундук!

Король приказал повесить шута в назидание остальным. А сундук забрал в казну! Ну, не пропадать же добру...