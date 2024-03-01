Сюжет Tales of Mithrune Syn’s Fortune

Заоблачные земли парили в воздухе на протяжении веков. Древняя магия удерживала острова на такой высоте, которой не достигали даже птицы. Землями, парившими за облаками, правил король Алиас – благодаря его мудрости край процветал и являл собой некое воплощение рая.

И вот однажды случилась беда: на заоблачные земли напали захватчики! Иноземцы построили воздушные корабли, на которых добрались до заоблачных земель. Предводитель армии врага мечтал захватить чудесный край, зависший между небом и землей. Он предложил королю Алиасу сдаться и освободить престол, чтобы его владения стали частью огромной империи, а сам владыка – обычным подданным. Разумеется, повелитель отказался, и началась война.

Войска противника теснили малочисленную армию короля Алиаса. Вскоре стало понятно, что у воинов заоблачных земель нет ни единого шанса на победу. Когда противник подступил ко дворцу, король, находившийся в отчаянии, открыл сундук и достал оттуда сферу для призыва Митруна – могущественного огненного демона!

Обитатель преисподней явился, когда враг выламывал дворцовые ворота. Король Алиас попросил помощи в обмен на почет и жертвы. Кивнув в знак согласия, Митрун исчез, оставив его величество один на один с бедой, которая почти ворвалась во дворец. На самом деле демон телепортировался на поле боя, чтобы оценить обстановку. Ни о каких шансах на победу уже можно было даже не мечтать...

Митрун не хотел воевать с огромным войском в гордом одиночестве. Демон призвал на помощь своих товарищей – объединившись, они могли победить целую армию, не получив ни единой царапины. Митрун, как и любой порядочный обитатель ада, владел магией огня в совершенстве, и умел перемещаться с одного места на другое за долю секунды.

Первым на зов демона откликнулся воитель по имени Соун, сражавшийся в рукопашную. Как он сам говорит, боги благословили его кулаки огромной силой! Оставь Соуна на час у крепостных стен, и таран уже не понадобится...

Следующей пришла Лия – воительница, вооруженная зачарованным луком, который выпускал стрелы, пробивающие все на своем пути. Она была искусным стрелком, в руках которого такое оружие становилось поистине смертоносным! Порой Лия успевала делать два или даже три выстрела за одно мгновение.

После нее к Митруну пожаловал шаман орков по имени Урук-Тан, который владел магией болезней. Если надо было заразить войско противника чумой или дизентерией, то это к нему!

Вместе с шаманом пришла эльфийская волшебница Сильва, владеющая магией тьмы, которая была невероятно опасной для любого живого существа. Она одна стоила целой армии!

Объединившись, Митрун и товарищи двинули сражаться с войском завоевателей заоблачных земель! Митрун и Соун шли в авангарде, уничтожая врагов, которые, казалось, пришли в замешательство, увидев на поле боя демона и его спутников. Лия прикрывала всю компанию, уничтожая каждую секунду десятки воинов.

Шаман заразил все поле боя, не оставив ни пяди земли, свободной от смертельных болезней. Сильва выпускала заряды тьмы один за другим, не давая противнику опомниться.

Демон и его приятели изгнали врагов из заоблачных земель. Король Алиас пришел в неописуемый восторг от грандиозной победы! Митрун, отпустив своих друзей с тысячей благодарностей, напомнил его величеству о почете и обещанных жертвах. Естественно, демоны ничего не делают просто так! Впрочем, это малая плата за мир и независимость, которую все-такие удалось сохранить.