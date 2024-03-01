Сюжет Diamonds Power: Hold and Win

Попус сидел в трактире и играл в кости, надеясь оставить без штанов всех присутствующих. Сегодня ему чертовски везло! На столе лежала кучка золотых монет, серебро, бумажные деньги и целая гора медяков. Кто-то даже умудрился проиграть золотой колокольчик! Теперь все это принадлежало Попусу, который радостно потирал руки. К концу вечера счастливчику пришлось взять у трактирщика пару мешков, чтобы разложить все свое добро и как-нибудь унести домой. Правда, сказать это оказалось гораздо проще, чем сделать!

Попус долго пыжился, пытаясь взять на спину оба мешка. Поглядев на его потуги, к нему подошел парень из толпы и предложил обменять все это добро на алмаз. Попус повертел камень в руке и согласно кивнул. На прощание парень предупредил, что если пропустить через алмаз электричество, то случится чудо... правда, старина Попус не стал его слушать, а поспешил домой, зажав сокровище в кулаке.

Счастливчик хорошенько выспался. Утром он подумал о словах парня, который пытался предупредить о каком-то чуде. Попус вспомнил, что тот говорил про электричество – да где же его взять в благословенном Средневековье?!

Тем не менее, новый хозяин алмаза загорелся желанием увидеть обещанное чудо. Он пробовал заменить электричество огнем: сначала жег камень на свечке, потом жарил на костре и даже положил в пылающую топку дровяной печи – результата не было ровным счетом никакого!

Думаете, Попус сдался? Да как бы не так! Дождавшись ближайшей грозы, он стащил большой сачок во дворе у соседа и пошел ловить молнию. Достопочтенные горожане пялились в окна на дурня, носившегося за разрядами электричества, словно это какие-нибудь бабочки. Люди крутили пальцами у виска, говорили нехорошие слова, но не пытались остановить безумца.

В конце концов Попус получил хороший разряд молнии! У несчастного поседела добрая половина волос, и через мгновение он лишился чувств. Когда гроза закончилась, ловец молнии отправился домой с пустом, провожаемый ухмылками и перешептываниями добропорядочный людей, считавших его сумасшедшим.

Через несколько дней снова началась гроза, да еще какая! На этот раз Попус решил идти другим путем: отважный искатель чудес украл длинный железный прут у другого соседа, привязал к нему алмаз и побежал туда, где громыхало посильнее, надеясь дотянуться до разряда. В последнем он преуспел, однако молния попала не в камень, а прямо в металлический «громоотвод». Теперь у Попуса все волосы стали седыми. Кроме того, за ним окончательно закрепилась репутация городского сумасшедшего. К счастью, на этот раз он не потерял сознание – иначе проворонил бы свой алмаз как пить дать!

Попус не собирался сдаваться, однако ему не удалось придумать ничего лучше, чем обратиться к одному из волшебников, живших в городе. Стоп, умники, которые думают, а чего он сразу не пошел к магу – а делиться с ним что, не надо, да?! Или чудом, или алмазом, или еще чем-нибудь, потому как вряд ли волшебник согласится работать за «большое спасибо»!

Маг осмотрел алмаз и предложил попробовать на нем разряд из особого свитка. Прочитав заклинание, он выпустил молнию, улетевшую прямо в бриллиант, который тут же рассыпался на десяток таких же камней, выглядевших копиями друг друга. Маг повторил заклинание, потом еще и снова – вскоре вся комната была завалена драгоценными камнями! Правда, тот самый алмаз исчез, словно испарился! Впрочем, это не беда. Волшебник потребовал половину камней, и Попус нехотя согласился. Остальное он отнес к себе домой под покровом ночи, чтобы никто не видел. Пускай все думают, что он – полный идиот! А на самом деле Попус – один из самых богатых людей в городе...