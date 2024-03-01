Сюжет Cygnus 2

Гилберт был будущим светилом науки, студентом астрономического факультета и просто хорошим человеком, которого угораздило попасть в сложное положение! Приближалось время оплаты обучения в университете, а денег-то как раз и не было.

Нет, конечно, родители всячески поддерживали сына и каждый раз вовремя присылали необходимую сумму, вот только в начале семестра черт угораздил Гилберта познакомиться Флори, которая знала, как «развести» любого парня. Будущий астроном жил совершенно не по средствам и делал все, лишь бы расчетливая стерва была довольна. Поскольку Гилберт был самым обычным парнем, деньги быстро закончились. Интерес Флори к новому ухажеру угас, и она исчезла, сделав ручкой и похлопав глазками на прощание.

К счастью, Гилберт припрятал заначку, которой хватило на жизнь. Кроме того, он смог заплатить за жилье. Однако на учебу не осталось ни доллара...

И тут Гилберт получил извещение о смерти дядюшки, который оставил племяннику часть своего состояния. А человеком он был очень даже состоятельным. На Гилберта покойный дядя возлагал большие надежды, возможно, потому что и сам увлекался астрономией.

Племянник ныне почившего богача обратился к душеприказчику, надеясь получить по наследству кругленькую сумму. Правда, вместо денег покойный дядюшка завещал ему сейф. К сожалению, ключи не прилагались – в последнем письме дядя указал, что тот сам должен понять, что к чему.

Удивленный Гилберт приехал в особняк, который отошел его родителям, и сразу поднялся в рабочий кабинет, надеясь поскорее открыть сейф и забрать причитающиеся деньги, или золото, или камни, или что там на самом деле хранилось. По пути ему встретился дворецкий: слуга проводил наследника в комнату астрономии – загадка находилась именно там! Гилберт с удивлением обнаружил, что у сейфа нет никаких замков, но зато имеется странный механизм, представляющий собой мозаику, состоящую из изображений зодиакальных созвездий.

Наследник осмотрел кабинет, однако не обнаружил ничего интересного, кроме телескопа и других астрономических приборов. На задней стенке сейфа он заметил выгравированного лебедя. Увы, никаких указаний относительно странного механизма дядя не оставил...

Гилберт несколько часов перемещал мозаику, пытаясь выстроить знаки созвездий, однако ничего не вышло. Он пробовал открыть сейф силой, но это вообще оказалось конгениальным решением, которое также привело к нулевому результату.

Помимо знаков созвездий, неизвестный мастер изобразил на мозаике драгоценные камни. Осмотрев светящиеся рубины и сапфиры, Гилберт мысленно пожелал, чтобы внутри оказались именно они, а не какая-нибудь ерунда, вроде подлинника трудов великого астронома по имени... да, какая разница, кто там автор ненужной макулатуры!

Наследник прогулялся по кабинету, надеясь немного размяться. Тут ему в голову пришла мысль посмотреть в телескоп и ненадолго отвлечься от архисложной задачи, тем более, как раз наступил вечер – сияющие звезды, видневшиеся сквозь стеклянную крышу, словно подмигивали, предлагая погрузиться в мир далекого космоса. Гилберт взглянул в самую глубину Вселенной, и увидел созвездие лебедя! Определенно, оно имело какое-то отношение к сейфу, вот только как разгадать сложнейшую загадку?! Может быть, вы поможете нашему герою, а не то его просто выпрут из университета, и наука лишиться одного светила...